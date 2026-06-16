Vecino gandalla coloca jaula en Rivera Anaya

María Tenahua

La mala práctica de vecinos al colocar rejas o jaulas en la vía pública continúan en la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya.

Lo denunciaron vecinos afectados por la colocación de esta estructura, que obstruye paso al peatón.

Esta acción ilícita se realiza en el Andador Celestino Gazca de esta unidad habitacional.

Este tipo de jaulas para resguardar los vehículos no está permitido en el Código Reglamentario Municipal (Coremun).