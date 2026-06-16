Congreso analizará solicitudes de revocar mandatos en Acatlán y Zapotitlán: Pável Gaspar

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, aseguró que existe gobernabilidad en Acatlán de Osorio y Zapotitlán de Méndez, luego de que los respectivos cabildos solicitaran al Poder Legislativo la revocación de mandato de sus presidentes municipales.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena señaló que, pese a los conflictos políticos registrados en ambos, las instituciones municipales continúan operando y se mantiene la prestación de los servicios públicos, descartó una crisis de gobernabilidad.

Indicó que el Congreso del Estado actuará con responsabilidad y apego a la ley para revisar cada uno de los expedientes enviados por los ayuntamientos, con el objetivo de determinar si existen los elementos jurídicos necesarios para proceder con las solicitudes.

Pável Gaspar explicó que el análisis de estos casos deberá realizarse de manera minuciosa, respetando el debido proceso y garantizando el derecho de audiencia de las autoridades involucradas antes de emitir cualquier resolución.

Asimismo, señaló que será la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la encargada de estudiar la documentación correspondiente y elaborar los dictámenes que, en su caso, serán sometidos a consideración del Pleno del Congreso local.

El legislador reiteró que el Poder Legislativo no tomará decisiones precipitadas y privilegiará el diálogo institucional para atender los conflictos políticos que se han presentado en ambos municipios.

Antecedentes

En días recientes, integrantes de los cabildos de Acatlán de Osorio y Zapotitlán de Méndez aprobaron solicitar al Congreso del Estado la revocación de mandato de sus alcaldes, argumentando presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y conflictos al interior de los gobiernos municipales.

Las solicitudes fueron remitidas al Poder Legislativo para su análisis, por lo que corresponderá a los diputados locales determinar si procede o no iniciar el procedimiento previsto en la legislación estatal para la eventual destitución de los presidentes municipales.