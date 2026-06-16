Francia, Argentina y Noruega, a la Copa del Mundo

Leonardo Guzmán Hernández

La actividad mundialista continúa este martes con una jornada marcada por el debut de tres selecciones que generan gran expectativa: Francia, Argentina y Noruega. Los campeones del mundo de 2018 y 2022 harán su presentación en el torneo, mientras que los noruegos regresan a una Copa del Mundo después de más de dos décadas de ausencia.

Francia abrirá su participación ante Senegal en un duelo que promete intensidad desde el inicio. Más tarde, Noruega se enfrentará a Irak con la mirada puesta en Erling Haaland, quien disputará su primer partido mundialista y buscará liderar a su selección en su regreso al máximo escenario del futbol internacional. La jornada también contará con la presentación de Argentina frente a Argelia, encuentro en el que la Albiceleste iniciará la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

La actividad concluirá por la noche con el choque entre Austria y Jordania, correspondiente al Grupo J. Con cuatro encuentros programados, la Copa del Mundo continúa tomando forma en una primera fase que ha dejado sorpresas desde sus primeros días y que este martes promete nuevas emociones para los aficionados.

Partidos de hoy (tiempo del centro de México):

Francia vs Senegal | 13:00 horas

Irak vs Noruega | 16:00 horas

Argentina vs Argelia | 19:00 horas

Austria vs Jordania | 22:00 horas