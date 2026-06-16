UAEMéx exige justicia por feminicidio de Miriam, estudiaba en Chimalhuacán

EL VALLE

Chimalhuacán, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se sumó a la exigencia de justicia por el feminicidio de Miriam Peralta Valverde, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Derecho de la Unidad Académica Profesional (UAP) Chimalhuacán, quien fue localizada sin vida en este municipio.

La Máxima Casa de Estudios de la entidad mexiquense lamentó el fallecimiento de la joven y expresó sus condolencias a familiares, amistades, compañeros y docentes.

La institución condenó toda manifestación de violencia de género dentro y fuera de los espacios universitarios e hizo un llamado al trabajo colectivo para prevenir y erradicar este tipo de agresiones.

Asimismo, la UAEMéx informó que brindará respaldo institucional y acompañamiento jurídico a la familia de Miriam, al tiempo que se sumó a la demanda de esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

De acuerdo con familiares de la joven universitaria, el ataque ocurrió el sábado sobre la avenida Acuitlapilco, en el municipio de Chimalhuacán, donde presuntamente fue agredida por su pareja sentimental. Hasta el momento se desconoce el paradero del presunto responsable.

La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán confirmó el feminicidio de la estudiante y reiteró su postura de rechazo a cualquier acto de violencia contra las mujeres, además de expresar solidaridad con sus seres queridos.