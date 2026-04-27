¡Llaves listas! Así quedaron los cuartos de final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

TELEDIARIO

La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ha llegado a su fin y la mesa está puesta para la “Fiesta Grande”.

Tras 17 intensas jornadas, los ocho mejores equipos del torneo han asegurado su boleto a los Cuartos de Final, prometiendo eliminatorias llenas de emoción y dramatismo.

¿Cuáles son los ocho equipos clasificados a la Liguilla de la Liga MX Femenil?

Las Águilas del América se consolidaron como las superlíderes absolutas con 42 puntos, seguidas muy de cerca por las Rayadas de Monterrey, que terminaron con 40 unidades. Tigres Femenil, las siempre peligrosas ‘Amazonas’, aseguraron la tercera posición con 37 puntos, mientras que las Tuzas del Pachuca completaron el top 4 con 36, garantizando cerrar sus respectivas series de Cuartos de Final en casa.

La segunda mitad de la tabla de clasificados la integran Guadalajara (34 pts), Toluca (33 pts), Cruz Azul (31 pts) y, en una clasificación histórica, el FC Juárez (29 pts).

¿Cómo quedaron los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil?

(1) América vs. FC Juárez (8): Las líderes generales, con la mejor ofensiva del torneo, se enfrentarán a las ‘Bravas’, que vivirán su primera experiencia en Liguilla. América parte como amplio favorito, pero Juárez ha demostrado ser un equipo aguerrido capaz de dar la sorpresa.

(2) Rayadas vs. Cruz Azul (7): Monterrey, con una de las defensas más sólidas, se medirá a una ‘Máquina’ que ha mostrado un fútbol vistoso y ofensivo. La experiencia en fases finales de las Rayadas podría ser determinante, pero las celestes llegan sin nada que perder y con mucha ambición.

(3) Tigres vs. Toluca (6): Las Amazonas, con su constancia y jerarquía, son favoritas, pero se enfrentarán a unas Diablas que han tenido un cierre de torneo espectacular y que saben cómo complicarles la vida a los equipos grandes.

(4) Pachuca vs. Guadalajara (5): Dos de las canteras más prolíficas y dos de los equipos con mayor afición en el país se verán las caras. Pachuca cuenta con individualidades que pueden marcar la diferencia, mientras que Chivas confía en su juego colectivo y en el ‘factor Licha’ para avanzar.

Las fechas y horarios de los partidos de Ida y Vuelta serán confirmados en los próximos días por la Liga MX Femenil. La cuenta regresiva ha comenzado, y la emoción de la Liguilla ya se siente en el aire.