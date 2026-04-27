MLB Mexico Series 2026: Dónde y a qué hora ver Padres vs Diamondbacks

JUAN FÚTBOL
La CDMX está de fiesta por la MLB Mexico Series 2026. La serie de beisbol entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres se juega en el Estadio Alfredo Harp Helú y se viene el segundo partido este domingo 26 de abril, contando con transmisión en vivo.
Una vez más, los fanáticos del beisbol en México tienen la oportunidad de ver a las más grandes estrellas de las Grandes Ligas en territorio nacional. La nueva edición de la MLB Mexico Series trajo a Arizona Diamondbacks y San Diego Padres.
Previo al partido de MLB en CDMX, Geraldo Perdomo de Arizona Diamondbacks hizo una impactante afirmación sobre México
El primer juego de la serie se disputó este sábado, con la victoria de los Padres 4-6 en em la Ciudad de México. Este domingo se juega el segundo y último partido en el territorio nacional y muchos seguirán el Juego 2 por TV.
¿Qué canal pasa MLB Mexico Series: Padres vs Diamondbacks?
El Juego 2 entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres por la Mexico City Series 2026 se disputará este domingo 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México a partir de las 14:05 horas y será transmitido por la señal de Disney+.
Todos los partidos de MLB jugados en México
- San Diego Padres vs New York Mets — 16/08/1996 — Monterrey
- San Diego Padres vs New York Mets — 17/08/1996 — Monterrey
- San Diego Padres vs New York Mets — 18/08/1996 — Monterrey
- Colorado Rockies vs San Diego Padres — 04/05/1999 — Monterrey
- Colorado Rockies vs San Diego Padres — 05/05/1999 — Monterrey
- Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres — 04/05/2018 — Monterrey
- Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres — 05/05/2018 — Monterrey
- Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres — 06/05/2018 — Monterrey
- Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals — 13/04/2019 — Monterrey
- Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals — 14/04/2019 — Monterrey
- Houston Astros vs Los Angeles Angels — 04/05/2019 — Monterrey
- Houston Astros vs Los Angeles Angels — 05/05/2019 — Monterrey
- San Diego Padres vs San Francisco Giants — 29/04/2023 — Ciudad de México
- San Diego Padres vs San Francisco Giants — 30/04/2023 — Ciudad de México
-
Houston Astros vs Colorado Rockies — 27/04/2024 — Ciudad de México
Houston Astros vs Colorado Rockies — 28/04/2024 — Ciudad de México
You may also like
-
NFL: ¿Quién es Jacob Rodríguez, el nuevo jugador mexicano de los Miami Dolphins?
-
¡Llaves listas! Así quedaron los cuartos de final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil
-
Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 17, goles y posiciones del fútbol mexicano
-
Carlos Novelo conquista Tulum y firma su segunda victoria consecutiva en Trucks México Series
-
Querétaro remonta y hunde al Puebla en el cierre del Clausura 2026