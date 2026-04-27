MLB Mexico Series 2026: Dónde y a qué hora ver Padres vs Diamondbacks

JUAN FÚTBOL

La CDMX está de fiesta por la MLB Mexico Series 2026. La serie de beisbol entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres se juega en el Estadio Alfredo Harp Helú y se viene el segundo partido este domingo 26 de abril, contando con transmisión en vivo.

Una vez más, los fanáticos del beisbol en México tienen la oportunidad de ver a las más grandes estrellas de las Grandes Ligas en territorio nacional. La nueva edición de la MLB Mexico Series trajo a Arizona Diamondbacks y San Diego Padres.

Previo al partido de MLB en CDMX, Geraldo Perdomo de Arizona Diamondbacks hizo una impactante afirmación sobre México

El primer juego de la serie se disputó este sábado, con la victoria de los Padres 4-6 en em la Ciudad de México. Este domingo se juega el segundo y último partido en el territorio nacional y muchos seguirán el Juego 2 por TV.

¿Qué canal pasa MLB Mexico Series: Padres vs Diamondbacks?

El Juego 2 entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres por la Mexico City Series 2026 se disputará este domingo 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México a partir de las 14:05 horas y será transmitido por la señal de Disney+.

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