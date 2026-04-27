Localizan sin vida al cuarto minero atrapado en mina Santa Fe en Sinaloa; finalizan labores tras rescate de último trabajador

EL UNIVERSAL

El Comando Unificado de la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que fue localizado sin vida el cuarto y último trabajador atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, tras 33 días de labores ininterrumpidas de búsqueda.

El minero fue identificado como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo. Su hallazgo se registró a las 2:15 horas del Pacífico, luego de un operativo sostenido desde el accidente ocurrido el pasado 25 de marzo en el yacimiento.

El hallazgo se logró luego de 783 horas continuas de operación en las que participaron 389 elementos de distintas instituciones federales y estatales, así como personal de la propia mina.

Tras la localización, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar los a procedimientos legales correspondientes, mientras que equipos especializados permanecen en el sitio en espera de los peritos para llevar a cabo el ascenso del cuerpo conforme a los protocolos técnico-jurídicos.

En las labores participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y autoridades del gobierno estatal.

Las autoridades informaron que se mantendrá el acompañamiento a la familia del trabajador durante el proceso.