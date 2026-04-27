Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 17, goles y posiciones del fútbol mexicano

CLARO SPORTS

La jornada 17 de la Liga MX se perfila como una de las más intensas de los últimos torneos, con múltiples frentes abiertos que mantienen en vilo a la afición. Varios equipos llegan a esta última fecha con la urgencia de sumar puntos para asegurar su lugar en la Liguilla, lo que eleva la competitividad en cada encuentro.

A diferencia de certámenes anteriores, la pelea no solo se centra en la clasificación, sino también en la definición del liderato general, que podría cambiar hasta el último minuto, mientras que en el plano individual, la disputa por el campeonato de goleo añade un ingrediente extra de emoción.

Todo inició este viernes en un enfrentamiento entre equipos ya sin aspiraciones, la Franja de Puebla cerró su participación en el Clausura 2026 con una caída de 1-2 frente a los Gallos de Querétaro, resultado que confirmó su discreto desempeño a lo largo del certamen. El conjunto poblano concluyó en la posición 17 de la tabla general tras sumar apenas 13 unidades.

La jornada sabatina estuvo cargada de emociones y muchas acciones al disputarse seis compromisos en horarios diferentes, pero en el que prácticamente definió la Liguilla de la competencia, pues se definieron todos los clasificados.

Cruz Azul cerró la fecha con una goleada sobre el Necaxa en su regreso al Estadio Azteca, con lo que cortó una racha de 9 partidos sin poder ganar. Con este triunfo, La Máquina se quedó con el premio de un millón de dólares por sumar más puntos que nadie en el año; además, se coló hasta la tercera posición con 33 unidades, por lo que enfrentará al Atlas en la Liguilla.

Resultados de la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Viernes 24 de abril Puebla 1-2 Querétaro Sábado 25 de abril

Pachuca 0-2 Pumas Tigres 5-1 Mazatlán Toluca 4-1 León Chivas 0-0 Tijuana América 0-1 Atlas Juárez 2-1 San Luis

Domingo 26 de abril Santos 3-0 Monterrey Cruz Azul 4-1 Necaxa



Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

Después de dos días de actividades en la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la tabla de posiciones sufrió varios movimientos, dejando a los ocho clasificados a la Liguilla del certamen.

Pumas | 36 puntos Guadalajara | 35 puntos Cruz Azul | 33 puntos Pachuca | 31 puntos Toluca | 30 puntos Atlas | 26 puntos Tigres | 25 puntos América | 25 puntos Tijuana | 22 puntos León | 22 puntos Querétaro | 20 puntos Monterrey | 18 puntos San Luis | 18 puntos Necaxa | 18 puntos Juárez | 16 puntos Mazatlán | 15 puntos Puebla | 13 puntos Santos Laguna | 9 puntos

Liguilla Clausura 2026, al momento: ¿Qué equipos están clasificados y eliminados hoy?

Con los resultados que se están dando hasta el momento, los cuartos de final del Clausura 2026 nos estarían ofreciendo cuatro eliminatorias muy interesantes:

(1) Pumas vs América (8)

(2) Chivas vs Tigres (7)

(3) Cruz Azul vs Atlas (6)

(4) Pachuca vs Toluca (5)

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

La lucha por el título de goleo está que arde, Joao Pedro ya tomó la punta de la tabla de goleo individual, rompiendo al momento el empate en la cima con Armando ‘Hormiga’ González de las Chivas.