Protección Civil atendió fuga de gas en la Zona Esmeralda

Erika Méndez

La coordinación estatal de Protección Civil atendió la mañana de este sábado una fuga de gas, en la colonia Zona Esmeralda tras daño a la instalación.

Informó que, tras una llamada de emergencia, personal realizó inmediata contención, mediante un tapón provisional y el acordonamiento de la zona, para prevenir riesgos a la población.

Posteriormente, arribó personal técnico de la empresa ENGIE a cargo de la reparación, control de la fuga y cambio de la instalación afectada.