Hasta 28 mil pesos, la multa por abandonar a un animal en el estado: FGE

Erika Méndez

Abandonar a un animal es delito en Puebla y puede sancionarse con prisión y multa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Precisó que las sanciones van de 10 meses a dos años de prisión y una multa de 11 mil 314 a 28 mil 285.

En este sentido, hizo un llamado a la ciudadana a denunciar y ayuda a proteger a los seres sintientes.