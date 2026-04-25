Niño de 5 años murió en La Libertad, en Puebla capital

Desde Puebla

Un menor de edad de apenas 5 años murió al caer del tercer piso de un edificio en la junta auxiliar La Libertad, en Puebla capital.

la madrugada de este sábado, en la 14 Poniente y 5 Sur.

La zona quedó a resguardo de la secretaría de Seguridad Ciudadana.

Hasta el momento se desconoce cómo pasaron los hechos.