Niño de 5 años murió en La Libertad, en Puebla capital

Desde Puebla
Un menor de edad de apenas 5 años murió al caer del tercer piso de un edificio en la junta auxiliar La Libertad, en Puebla capital.
la madrugada de este sábado, en la 14 Poniente y 5 Sur.
La zona quedó a resguardo de la secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hasta el momento se desconoce cómo pasaron los hechos.
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