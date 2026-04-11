Marchas y protestas hoy en CDMX, sábado 11 de abril

Excélsior

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que este sábado se esperan diversas movilizaciones en la Ciudad de México, con concentraciones previstas en Polanco, Reforma y el Centro Histórico, lo que podría generar afectaciones viales a lo largo del día.

La primera movilización está programada a las 11:00 horas frente a la Embajada de Cuba, donde la Coalición por la Libertad exigirá la expulsión de diplomáticos cubanos y transparencia sobre los recursos que el Gobierno de México otorga a la isla.

A partir del mediodía, la colectiva Hijas de la Cannabis realizará una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez. De manera paralela, el grupo Plataforma 420 se reunirá en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, para llevar a cabo actividades culturales y mesas informativas en favor del autocultivo y la posesión libre de cannabis.

Protesta en la Embajada de Irán

La Asociación de Mujeres Islámicas convocó a una manifestación a las 13:30 horas en la Embajada de Irán, en Lomas Altas. El encuentro fraterno se realizará en memoria de las víctimas de los ataques en ese país, especialmente de las 160 niñas fallecidas tras el impacto de un misil en una escuela primaria.

A la misma hora, el grupo Acuerdo Basado en Plantas Ciudad de México se concentrará en el Monumento a la Revolución para protestar contra el derrame de petróleo en el Golfo de México.

Conversatorio y campamento en el Centro Histórico

En el parque Francisco Primo de Verdad, el colectivo Cannabis Regulación Revolución MX organizará el conversatorio “Yerba” a las 16:20 horas. Posteriormente, a las 17:00 horas, la Unión de la Juventud Revolucionaria instalará un Campamento Antifascista y Antiimperialista en la sede de la Sección IX de la CNTE.

Durante todo el día, la Federación de Jóvenes Comunistas de México celebrará el IV Congreso Nacional de la Juventud Comunista en la sede de la Alianza de Tranviarios, colonia Doctores. De manera paralela, el colectivo Liberum llevará a cabo una campaña informativa en la explanada del Palacio de Bellas Artes, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre el trato ético hacia los animales destinados al consumo humano

Protesta animalista en Insurgentes Sur

A las 18:00 horas, el grupo Dolphin México se manifestará en el Hotel Hyatt Regency, sobre avenida Insurgentes Sur, para exigir el cierre definitivo del delfinario de Cancún y un alto al cautiverio de delfines.