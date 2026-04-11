Detectan construcción de viviendas en reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán

Erika Mendez
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó la construcción ilegal de viviendas en reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
Durante una visita de inspección al ejido San Lorenzo Teotipilco, donde encontraron casas dentro del Área Natural Protegida sin la autorización correspondiente.
También observaron apertura de calles, instalación de red de agua potable, perforación de un pozo y colocación de postes de energía eléctrica y cambio de uso de suelo.
La procuraduría indicó que dichas actividades provocan pérdida de vegetación nativa, fragmentan los ecosistemas y alteran el equilibrio ambiental de la zona.
Para evitar poner en riesgo la biodiversidad, determinaron clausurar las obras.
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