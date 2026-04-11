Alumnos de prepa BUAP, en clase maestra internacional de Física de partículas

Desde Puebla

Estudiantes del Bachillerato Internacional 5 de mayo (B5M) de la BUAP participaron en la clase maestra internacional sobre Física de partículas (International Masterclass: Hand son Particle Physics Looking for strange particles) junto con estudiantes de Bosnia y Herzegovina, Italia y Grecia, de forma virtual.

La International Masterclass: Hand son Particle Physics Looking for strange particles cumplió este año, una década de celebrarse en la BUAP en el marco del convenio firmado con el IPPOG, una red global de científicos, educadores y especialistas que trabajan en todo el mundo en educación científica informal y participación pública en Física de partículas, la ciencia de la materia, la energía, el espacio y el tiempo.

De esta forma, 30 estudiantes del B5M analizaron datos del experimento ALICE-LHC (uno de los cuatro detectores principales del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el CERN), diseñado para buscar partículas con contenido de quarks extraños, para validar la formación del plasma de quarks y gluones en las colisiones de iones pesados registradas por ALICE desde 2009.

Para llevar a cabo este ejercicio científico, los estudiantes de nivel medio superior asistieron a clases magistrales impartidas por los doctores Mario Iván Martínez Hernández y Mario Rodríguez Cahuantzi, ambos profesores-investigadores de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, y miembros del grupo institucional en el experimento ALICE.

Posteriormente, el análisis de datos fue asesorado por Irandheny Yoval Pozos y Josué Martínez García, estudiantes del doctorado en Física Aplicada, cuyas investigaciones se vinculan al experimento ALICE-LHC, así como por Máximo Manzano López, estudiante de servicio social de la licenciatura en Física.

Durante la sesión virtual, en conexión directa con las científicas de ALICE-LHC, Sarah Pucillo (Italia) y Bilge Jin Onen (Turquía), los alumnos BUAP tuvieron una participación destacada en la presentación de sus resultados, en los que mostraron evidencia de la formación del plasma de quarks y gluones, estado de la materia existente instantes después de la gran explosión que originó al Universo, en concordancia con los resultados mostrados por sus pares europeos.

Cada año cerca de 10 mil estudiantes de nivel superior de 47 países se acercan a poco más de 200 institutos de investigación en todo el mundo para convertirse en científicos por un día al analizar datos reales de los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN ubicado en Ginebra, Suiza.

En el caso de la BUAP, el evento estuvo organizado por la Dirección de Divulgación Científica de la VIEP y por el doctor Mario Rodríguez, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.