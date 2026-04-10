La inflación sube y sube… el México nuevo: avanza, avanza

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

EN LA MAYOR PARTE de los mercados de la capital poblana y en diversas tiendas, de un día para otro, las amas de casa de todos los sectores sociales, con sorpresa, se encuentran con cambios de precio en muchos productos, sobre todo de la canasta básica, y también comentan, entre las asistentes a esos centros de abasto, con cierta alegría, que otros alimentos, ya bajaron de precio, aún así, la inflación, sube, sube y no se detiene. De acuerdo a informes del INEGI, en el primer trimestre de este año, la inflación alcanzó un 4.59% anual en marzo, impulsada por el alza en frutas, verduras y componentes no subyacentes. Las proyecciones elevan la expectativa al cierre del año a cerca del 4.23%, reflejando presiones acumuladas y un escenario complejo para el Banco de México. Entre los productos que más afectaron el bolsillo de los mexicanos en marzo destacan: el Jitomate como el producto con mayor incidencia en la inflación mensual, impactando directamente el gasto familiar, que se incrementó un 42.01%, el Pepino: 42.71% más: Transporte aéreo: 26.28%, el Limón18.26%; Tomate verde: 16.46%, Papa y tubérculos: 14.92%, así como el pollo y la Electricidad entre otros. No obstante el alza general, algunos productos registraron disminuciones que dieron cierto alivio: van algunos de ellos: Nopales bajaron un 8.86%,la Papaya 4.40% ; Huevo, 2.69%; el Frijol 1.34%; Carne de cerdo: 28%. Otras frutas elevaron un 3.77% y los Paquetes de internet, telefonía y TV: un 3.59%. Estos descensos ayudaron a moderar parcialmente el impacto inflacionario… Así que a cuidar el bolsillo los especialistas comentan el comportamiento de lainflación, en los próximos meses, será clave para definir la estrategia del Banco de México.

AVALADA POR LOS CONGRESOS de 20 entidades federativas, incluida Puebla, una vez que, la mesa directiva, informó que la Cámara de Diputados remitió un oficio sobre el proyecto del decreto, que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución, este miércoles el Senado hizo la declaratoria de aprobación de dicha reforma en materia de límite a las jubilaciones y pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza en distintas entidades públicas de nuestro país como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Nafinsa, Bancomext y Luz y Fuerza del Centro”, indicó la senadora, Laura Itzel Castillo Juárez. La Presidente de la Cámara Alta aseveró que es importante señalar que eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos, no significa desconocer el valor del servicio público, por el contrario, significa reivindicarlo, pues el verdadero honor de servir al Estado radica en contribuir al bienestar de la nación, “no en asegurar beneficios desproporcionados” al término de la carrera administrativa. Además, con esta declaratoria, refirió que nadie podrá recibir más de la mitad de lo que recibe la jefa o el jefe del Ejecutivo federal, por lo que con esto se pone fin a las llamadas pensiones “doradas” y que el presupuesto se use realmente en beneficio del pueblo. Una vez que se emitió la declaratoria, la reforma constitucional se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

OTRO ASUNTO QUE se aprobó en lo general y en lo particular, por el pleno del Senado, fue una reforma a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada ordinaria de trabajo a 40 horas a la semana y regular las horas laborales extraordinarias. La asamblea avaló en lo general el proyecto con 104 votos a favor; y en lo particular con 87 votos a favor y 18 en contra. Le comento que la asamblea rechazó cuatro propuestas de modificación presentadas por senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI. En la próxima entrega daré a co0nocer algunas de las opiniones de los legisladores de todos los partidos representados en la Cámara Alta respecto a las reformas a los Artículos 58, 59, 66 y 132 de la mencionada Ley…

Y… A OTRA COSA MARIPOSA

Francisco Garfias, en su columna Arsenal que se publica en el diario Excelsior, publicó el pasado miércoles el siguiente comentario: “Tenía en buen concepto a Ignacio Mier. El coordinador de los senadores de Morena me parecía un hombre abierto, incluyente, tolerante y respetuoso. Esa percepción se modificó ayer. Mier se reunió a puerta cerrada con el canciller designado, Roberto Velasco, y con integrantes de la Jucopo. Al término del encuentro hizo declaraciones a la prensa. Salió el tema del Comité de Desapariciones Forzadas. El senador poblano se sumó al coro descalificaciones contra ese comité de la ONU. Lo acusó de “sesgado”, “tendencioso” y poco ajustado a la realidad. -¿Cuál es entonces la realidad de los desaparecidos en México? Preguntamos a Mier. -Ya está el informe.

Mañana lo vamos a detallar con mucho gusto. Gracias. Se dio la media vuelta y se fue sin responder. Es la divisa de la casa.”…sin comentario…

HABLEMOS DE DEPORTES

En la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, que se lleva a cabo en el Parque del Arte de esta capital, México logró este jueves, su tercera medalla de bronce, destacados resultados en la modalidad de arco compuesto. El Equipo Femenil de Arco Compuesto, integrado por: Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández obtuvieron la medalla de bronce al vencer al equipo de Turquía con una puntuación de 233-230. La primera presea de bronce la alcanzaron la actual campeona del mundo, Maya Becerra; la actual monarca centro y panamericana, Dafne Quintero; y la multimedallista internacional, Ana Hernández; tras vencer 233-230 a las turcas Yesim Bostan, Defne Cakmak y Emine Oguz. Quienes se colgaron la medalla del mismo color que sus compatriotas, luego de superar 233-226 a los daneses Bredal Bryld, Martin Damsbo y Mathias Fullerton. fueron Sebastián García, Juan Del Río y Máximo Méndez.

Los arqueros mexicanos han dado gran satisfacción a cientos de espectadores se han dado cita al prestigioso evento organizado por la CONADE, el Gobierno de Puebla, World Archery México y World Archery, pues la selección mexicana de tiro con arco inauguró este miércoles su cosecha de medallas en la Copa del Mundo Puebla 2026, primera del Aniversario 20 del prestigioso circuito que se celebra en esta ciudad, del 7 al 12 de este abril, que marca un hito al ser la primera vez que México abre este prestigioso certamen. El evento, respaldado por la CONADE, reúne a más de 400 participantes de más de 22 países… tan tan… hasta la próxima…D.M.