Los Amantes de Lola se presentará en Bajo Circuito este 17 de abril con un invitado muy especial: Hilo Negro

Staff/RG

Un concierto con todo el poder del Rock, encaminado a la celebración del 40 ANIVERSARIO de esta banda emblemática del Rock Nacional.

Sé parte de una noche sin igual. Los boletos están disponibles en Passline y en Taquilla del lugar.

Los Amantes de Lola tiene un lugar muy especial en la historia del Rock Nacional.

Fue el grupo ganador del concurso “Rock en tu Idioma” que se desarrolló en 1987 donde participaron cientos de grupos a nivel nacional, quedando 25 de ellos en las eliminatorias realizadas en Rockotitlán, llegando 12 grupos a la final, donde un domingo 24 de Enero de 1988, Los Amantes de Lola impactó al jurado y los asistentes, gracias a la imponente voz de Roberto Casas “Kazz” y el virtuosismo en la guitarra del zurdo Gasú Siqueiros, participando con una canción muy sensible, que cimbró al Hotel de México (ahora WTC) desde el piso 37: La Flor de Bagdad, y un segundo tema original rítmico y divertido: Don Juan (al calor), que se ganó la ovación del público, además del cover extraoordinariamente bien ejecutado de Lobo Hombre en París con el que abrieron, que venía en el disco del grupo Asha, lanzado en México bajo el sello “Rock en tu Idioma” antes que se diera a conocer el álbum de La Unión por parte de WEA; un requisito tocar un cover del sello para poder concursar.

Ante la magistral presentación de esos temas, Los Amantes de Lola se hizo acreedor al 1er. Lugar del concurso. Después vinieron éxitos como Mamá, María Rosario, Natalia y Beber de tu Sangre, este último, siendo a la fecha, un himno del Rock Nacional.

Los Amantes de Lola junto con Caifanes y Neón, fueron estandarte de un movimiento que marcó el resurgir del Rock en Español en México; de “Rock en tu Idioma”. En seguida llegaron Fobia, La Cruz de Tijuana, Maldita Vecindad y los hijos del 5o. Patio, firmados por BMG Ariola que a la par ya promovía a los grupos españoles y argentinos que formaron parte del sello: Radio Futura, Miguel Mateos, Virus, Charly García, Los Toreros Muertos, GIT y Raúl Porchetto, entre otros.

Rock en tu Idioma:

Nombre y logo: Sr. Herbé Pompeyo (QEPD)- A&R de BMG Ariola

Concurso Nacional: Idea Original y Dirección General: Sr. Alberto Huizar- Director de Promoción y Publicidad de BMG Ariola.

Ya había todo un movimiento e inclusive la radio ya se había abierto a programar Rock en Español.

El Rock Nacional, después de estar casi enterrado por más de una década, había salido a la luz.

Después llegó Culebra, sello discográfico de la misma disquera que firmó a bandas como La Castañeda, Cuca, La Lupita, Tijuana No y Santa Sabina, mientras Alberto Huizar ya se dedicaba a abrir brecha, pero ahora en campo para los conciertos masivos.

Sin duda, Los Amantes de Lola es un grupo que ha marcado a generaciones posteriores. Un claro ejemplo es Hilo Negro, que con una propuesta fresca y ecléctica, ha ido dejando huella en el nuevo milenio con la hipnótica voz y presencia escénica de Julieta Soto, arropada por músicos extraordinarios como Michel Duhart (Guitarra y Dirección Musical), Alan Galicia (Bajo), Rodrigo Moreno (Guitarra), Ariel Dorrego (Bajo) y Juan Carlos Del Río (Batería y Percusiones).

La Hermosa, Azul Dolor, Despertar, La Flor, Cada Segundo, Labios que cortan, Voces Calladas y Tacto de León, son temas maravillosos de esta banda que surgió a finales de los ’90 y que se ha ido consolidando en el gusto de los amantes del buen Rock en español.

Para el VIERNES 17 DE ABRIL en el Multiforo Cultural Bajo Circuito, Los Amantes de Lola han elegido a Hilo Negro como su Invitado Especial en lo que será un concierto sin igual, que marcará el camino hacia la celebración de su 40 Aniversario.

Los Boletos están disponibles en línea a través de PassLine y en Taquilla de Bajo Circuito ubicado en Bajo Puente de Circuito Interior s/n, esquina con Juan Escutia, Colonia Condesa, Del. Cuauhtémoc, CDMX.

LOS AMANTES DE LOLA e HILO NEGRO como Invitado Especial