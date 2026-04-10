Anitta y Shakira celebran la fuerza y la libertad femenina con su nuevo sencillo “Choka Choka”

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Libre, poderosa y sin disculpas. Así se presentan Anitta y Shakira en “Choka Choka”, tema que forma parte del próximo álbum de Anitta, ‘EQUILIBRIVM’, disponible el 16 de abril.

En español y portugués, ambas artistas representan el pop latino al construir la narrativa de una mujer que no se ajusta a las convenciones, sino que conoce su fuerza y decide usarla. La letra es una declaración femenina que fusiona cuerpo, voz y espiritualidad.

Anitta, quien coescribió el tema junto a King Saints y Lil i Am (dos mujeres brasileñas y colaboradoras clave en este nuevo proyecto), define claramente lo que representa la canción, “Cada tema de mi álbum ‘EQUILIBRIVM’ es muy intencional, especialmente en su mensaje. ‘Choka Choka’ trata sobre una mujer libre, consciente de sí misma, pícara, compleja e increíblemente poderosa. Elementos que siempre han sido parte de mi universo”, comenta la cantante, de raíces brasileñas y alcance global.

El funk brasileño está en el corazón del tema. El ritmo surge de la colaboración entre Papatinho, maestro del género en Río de Janeiro, y el productor nigeriano Doramola, quien celebra esta unión, “Anitta quería crear algo para Brasil, pero con un toque internacional. Así que entré al estudio con esa idea en mente, hacer algo que tuviera mucho sentido en Brasil, pero también a nivel global. Papatinho es una leyenda y creó una percusión de funk increíble. Yo experimenté con eso en la batería. La canción tiene mucha energía, mucha intensidad. ¿Y quién mejor para representar ese sonido que Anitta y Shakira?”

Más allá del funk, la letra incorpora una espiritualidad arraigada en la cultura brasileña. Frases como “Cai na toca, cai na toca / Toca da cabocla” hacen referencia a espíritus indígenas ancestrales asociados con la sabiduría, la fuerza y el poder de la naturaleza, cualidades inherentes a la mujer.

Además, con “Choka Choka”, Shakira no solo canta en portugués, sino que también interpreta versos que capturan la esencia de la canción, “Es una loba y es una mujer / Y no estará satisfecha hasta conseguir lo que quiere.”

En el puente, sus voces se entrelazan en una celebración de presencia y autonomía, “Viviendo mientras dejas el pasado atrás / Viviendo sin reglas / Siempre haciendo lo que quieras.” La colaboración entre ambas no sorprende a quienes siguen la carrera de Anitta. En 2024, la artista brasileña ya había participado en el video musical del exitoso sencillo “Soltera” de Shakira.

Ahora, con “Choka Choka”, Anitta se convierte en la séptima artista femenina en colaborar con la cantante colombiana, uniéndose a una lista que incluye nombres como Beyoncé y Christina Aguilera.

“Choka Choka” será interpretada en vivo por primera vez en Saturday Night Live este sábado 11 de abril. Días después, el 16 de abril, el álbum ‘EQUILIBRIVM’ estará disponible en todas las plataformas digitales.