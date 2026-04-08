Inauguran en La Resurrección el Festival de la Gordita 2026 

– _Este evento se consolida como un referente gastronómico, cultural y comunitario en el municipio, al ser la cocina mexicana reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 08 abril de 2026.- Para reconocer y difundir las tradiciones gastronómicas de la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui, participó en la inauguración del 16° Festival de la Gordita 2026 que se realiza, como cada año en la Junta Auxiliar de la Resurrección.

En el año 2012, la cocina mexicana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando entre sus elementos fundamentales ingredientes como el maíz, el frijol, el chile y los derivados lácteos. Estos componentes forman parte esencial de uno de los platillos más representativos de la Junta Auxiliar de La Resurrección: la gordita.

En su mensaje, el edil Pepe Chedraui resaltó el esfuerzo continuo de su gobierno por la preservación y el fortalecimiento de las grandes tradiciones de nuestra capital. Destacó la colaboración cercana con las juntas auxiliares para seguir trabajando de la mano por estas festividades de la capital, en beneficio de las y los poblanos.

“Los tres órdenes de gobierno trabajando en conjunto, como nos indica nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum), de seguir las tradiciones más importantes de nuestro Puebla, de la mano de nuestro gobernador, Alejandro Armenta. Trabajando para que todas y cada una de las juntas auxiliares estén bien y en paz”, enfatizó.

Este evento se consolida como un referente gastronómico, cultural y comunitario en el municipio de Puebla, el cual se remonta al contexto histórico de la zona arqueológica de La Manzanilla, espacio que durante décadas funcionó como punto de encuentro para familias poblanas que acudían a convivir y realizar actividades al aire libre en el entorno natural.

Se contó con la participación de Laura Artemisa García, secretaria de Bienestar del Estado de Puebla; Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo; Zaira González Gómez, secretaria de las Mujeres; Anel Nochebuena, directora General del Instituto Municipal de Arte y Cultura; Carlos Gómez Tepoz, secretario de Bienestar y Participación Ciudadana; Xel Hernández, diputada local distrito 11; Daniela Mier, titular de la Unidad para la Igualdad de Género; así como regidoras y regidores del Gobierno de la Ciudad, entre otros.