Rodrigo Pacheco vence a Mackenzie McDonald y avanza a segunda ronda del Abierto de CDMX

LA JORNADA

El mexicano Rodrigo Pacheco venció en sets corridos al estadunidense Mackenzie McDonald en la primera ronda del Abierto de la Ciudad de México.

Aunque en el papel no lucía como favorito, el de Mérida (285) no se dejó intimidar por el número 128 del mundo y lo derrotó en apenas una hora de partido. “Hoy saqué muy bien, la verdad no siempre me salen las cosas y estoy agradecido de conseguir mi primer triunfo” , dijo Pacheco.

Rodrigo se presentó en la Catedral del Tenis con sentimientos encontrados luego de que una doble falta le quitará el sueño de disputar la final en el Challenger de San Luis la semana pasada.

“Para ser sincero llegué un poco molesto y nervioso por lo que me sucedió en el torneo anterior. Estaba enojado conmigo, mismo pero logré aprovechar los errores de mi rival para ganar”.

En un duelo que comenzó con más de una hora de retraso por la lluvia, Pacheco rompió el servicio del estadunidense desde el primer juego. A partir de entonces, no le permitió a su adversario acercarse y mantuvo la ventaja hasta sentenciar el set en apenas 32 minutos

El segundo set fue la misma historia. El mexicano mantuvo el nivel en su servicio y obligó a Mackenzie a cometer errores que lo llevaron a la derrota.

Avanza el campeón

El cordobés Santiago González, vigente campeón de dobles del torneo y su compañero Ryan Seggerman, vencieron 6-2 y 6-4 a Pranav Kumar y Karl Poling en su debut en el certamen capitalino.

La dupla mostró superioridad desde los primeros minutos del partido y no permitieron que les rompieran el servicio para encaminarse a una cómoda victoria