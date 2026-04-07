Puebla realiza inversión histórica en obra comunitaria y deportiva que transforman vidas: Laura Artemisa García

-El gobierno estatal consolida un modelo que pone al pueblo en el centro de cada decisión.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, afirmó que en Puebla la palabra se cumple con resultados palpables en territorio. Señaló que con el Programa de Obra Comunitaria, diseñado por la administración estatal de Alejandro Armenta Mier, se realizaron 410 proyectos comunitarios en 110 municipios de las 31 microrregiones del estado, como parte de una política de estado que atiende las causas, con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Laura Artemisa García abundó que Obra Comunitaria además de ser un programa noble, es muestra de un gobierno donde se reconoce el talento y capacidad de las mujeres, por eso son ellas quienes ocupan el cargo de tesoreras, porque han mostrado que pueden hacer más con menos y que saben hacer que rinda el recurso en favor de sus localidades.

El Programa de Obra Comunitaria ejecutó más de 4 mil 500 obras comunitarias definidas en asambleas ciudadanas con mil millones de pesos, un ejercicio democrático sin precedentes, destacó el gobernador Alejandro Armenta Mier. Este modelo, basado en la Bioética Social y el humanismo, garantiza derechos sociales y coloca a la población en el centro de la toma de decisiones.

Este año se destinarán 100 millones de pesos para rehabilitación de espacios deportivos y otros 100 millones para Turismo Comunitario del presupuesto de mil 500 millones de pesos. En este momento, las y los delegados están en la etapa de socialización de obras para que tengan un mayor impacto que mueve indicadores de pobreza, marginación y vulnerabilidad. En este contexto ratificó que el Programa de Obra Comunitaria debe contemplar la asignación de un porcentaje de los recursos para actividades deportivas y no sólo la rehabilitación de espacios, para evitar que las instalaciones sean elefantes blancos.

Armenta Mier subrayó que no existe autoritarismo cuando el poder se deposita en el pueblo y recordó que su trayectoria política tiene origen en la organización comunitaria. Asimismo, enfatizó que en la Mixteca se construyeron 70 jagüeyes como medida preventiva ante la sequía. “No nos cansa servir a Puebla, porque amamos lo que hacemos”, reiteró.

A través de un enlace vía remota con delegadas y delegados, el coordinador de Desarrollo Regional y Trazabilidad Social, Edgar Chumacero, informó que durante 2025 se destinaron 85 millones de pesos para el fortalecimiento de infraestructura deportiva en todo el estado.

En la microrregión 05 con sede en Libres, se ejecutaron 22 obras con una inversión de 2 millones de pesos. En Huauchinango, microrregión 02, se destinaron 3 millones de pesos en 8 municipios para mejorar canchas deportivas. En Tlatlauquitepec, microrregión 31, se invirtieron 1.7 millones de pesos en 6 municipios. En Zacapoaxtla, microrregión 04, se asignaron 2 millones de pesos en 10 municipios. En Izúcar de Matamoros, microrregión 22, se canalizaron 3 millones de pesos en 9 obras.