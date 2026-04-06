Liga MX Femenil: Resultados, tabla general y clasificados a liguilla en la jornada 16 del Clausura 2026

JUAN FÚTBOL
La Liga MX Femenil está en etapa de definición y la jornada 16 entregó verdaderos partidazos. Con algunas sorpresas, hay nuevos equipos clasificados a la Liguilla del Clausura 2026. Checa los resultados, cómo está la tabla general del torneo y los que ya se sacaron boleto a la Fiesta Grande.
Tabla general del Clausura 2026 de Liga MX Femenil
- 1. Rayadas – 40 puntos (clasificado a Liguilla)
- 2. América – 39 puntos (clasificado a Liguilla)
- 3. Pachuca – 36 puntos (clasificado a Liguilla)
- 4. Tigres – 34 puntos (clasificado a Liguilla)
- 5. Chivas – 32 puntos (clasificado a Liguilla) (-1)
- 6. Toluca – 32 puntos (clasificado a Liguilla)
- 7. Cruz Azul – 30 puntos (clasificado a Liguilla)
- 8. Juárez – 25 puntos (-1)
- 9. Tijuana – 25 puntos
- 10. Pumas – 21 puntos (Fuera de Liguilla)
- 11.Mazatlán – 18 puntos (Fuera de Liguilla)
- 12. Atlético de San Luis – 18 puntos (Fuera de Liguilla)
- 13. León – 16 puntos (Fuera de Liguilla)
- 14. Atlas – 12 puntos (Fuera de Liguilla)
- 15. Puebla – 8 puntos (Fuera de Liguilla)
- 16. Santos Laguna – 6 puntos (-1) (Fuera de Liguilla)
- 17. Querétaro – 5 puntos (Fuera de Liguilla)
- 18. Necaxa – 4 puntos (Fuera de Liguilla)
Resultados de la Jornada 16 del Clausura 2026
- Toluca 0 – Cruz Azul 4
- Querétaro 1 – América 4
- Pumas 2 – Puebla 2
- Necaxa 1 – Tijuana 6
- Atlas 1 – Santos Laguna 1
- Juárez 1- Monterrey 1
- Tigres 2 – Chivas 2
- Pachuca 5 – León 4
- Mazatlán 0 – Atlético de San Luis 1
Los equipos invitados a la Liguilla de Liga MX Femenil
A pesar de que aún no termina la etapa regular, hay siete equipos que ya aseguraron su boleto a la Liguilla de la Liga Mx Femenil. Rayadas de Monterrey, América y Toluca ya estaban clasificadas desde la jornada anterior. Ahora se sumaron Pachuca, Tigres, Chivas y Cruz Azul. El último invitado a la Fiesta Grande lo definirán Juárez y Tijuana en la última jornada.
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