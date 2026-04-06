Liga MX Femenil: Resultados, tabla general y clasificados a liguilla en la jornada 16 del Clausura 2026

JUAN FÚTBOL

La Liga MX Femenil está en etapa de definición y la jornada 16 entregó verdaderos partidazos. Con algunas sorpresas, hay nuevos equipos clasificados a la Liguilla del Clausura 2026. Checa los resultados, cómo está la tabla general del torneo y los que ya se sacaron boleto a la Fiesta Grande.

Tabla general del Clausura 2026 de Liga MX Femenil

1. Rayadas – 40 puntos (clasificado a Liguilla)

2. América – 39 puntos (clasificado a Liguilla)

3. Pachuca – 36 puntos (clasificado a Liguilla)

4. Tigres – 34 puntos (clasificado a Liguilla)

5. Chivas – 32 puntos (clasificado a Liguilla) (-1)

6. Toluca – 32 puntos (clasificado a Liguilla)

7. Cruz Azul – 30 puntos (clasificado a Liguilla)

8. Juárez – 25 puntos (-1)

9. Tijuana – 25 puntos

10. Pumas – 21 puntos (Fuera de Liguilla)

11.Mazatlán – 18 puntos (Fuera de Liguilla)

12. Atlético de San Luis – 18 puntos (Fuera de Liguilla)

13. León – 16 puntos (Fuera de Liguilla)

14. Atlas – 12 puntos (Fuera de Liguilla)

15. Puebla – 8 puntos (Fuera de Liguilla)

16. Santos Laguna – 6 puntos (-1) (Fuera de Liguilla)

17. Querétaro – 5 puntos (Fuera de Liguilla)

18. Necaxa – 4 puntos (Fuera de Liguilla)

Resultados de la Jornada 16 del Clausura 2026