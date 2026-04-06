Desde la Pasión

Liga MX Femenil: Resultados, tabla general y clasificados a liguilla en la jornada 16 del Clausura 2026

By Redaccion1 / 6 abril, 2026

JUAN FÚTBOL

La Liga MX Femenil está en etapa de definición y la jornada 16 entregó verdaderos partidazos. Con algunas sorpresas, hay nuevos equipos clasificados a la Liguilla del Clausura 2026. Checa los resultados, cómo está la tabla general del torneo y los que ya se sacaron boleto a la Fiesta Grande.

Tabla general del Clausura 2026 de Liga MX Femenil

  • 1. Rayadas – 40 puntos (clasificado a Liguilla)
  • 2. América – 39 puntos (clasificado a Liguilla)
  • 3. Pachuca – 36 puntos (clasificado a Liguilla)
  • 4. Tigres – 34 puntos (clasificado a Liguilla)
  • 5. Chivas – 32 puntos (clasificado a Liguilla) (-1)
  • 6. Toluca – 32 puntos (clasificado a Liguilla)
  • 7. Cruz Azul – 30 puntos (clasificado a Liguilla)
  • 8. Juárez – 25 puntos (-1)
  • 9. Tijuana – 25 puntos
  • 10. Pumas – 21 puntos (Fuera de Liguilla)
  • 11.Mazatlán – 18 puntos (Fuera de Liguilla)
  • 12. Atlético de San Luis – 18 puntos (Fuera de Liguilla)
  • 13. León – 16 puntos (Fuera de Liguilla)
  • 14. Atlas – 12 puntos (Fuera de Liguilla)
  • 15. Puebla – 8 puntos (Fuera de Liguilla)
  • 16. Santos Laguna – 6 puntos (-1) (Fuera de Liguilla)
  • 17. Querétaro – 5 puntos (Fuera de Liguilla)
  • 18. Necaxa – 4 puntos (Fuera de Liguilla)

Resultados de la Jornada 16 del Clausura 2026

  • Toluca 0 – Cruz Azul 4
  • Querétaro 1 – América 4
  • Pumas 2 – Puebla 2
  • Necaxa 1 – Tijuana 6
  • Atlas 1 – Santos Laguna 1
  • Juárez 1- Monterrey 1
  • Tigres 2 – Chivas 2
  • Pachuca 5 – León 4
  • Mazatlán 0 – Atlético de San Luis 1

Los equipos invitados a la Liguilla de Liga MX Femenil

A pesar de que aún no termina la etapa regular, hay siete equipos que ya aseguraron su boleto a la Liguilla de la Liga Mx Femenil. Rayadas de Monterrey,  América y Toluca ya estaban clasificadas desde la jornada anterior. Ahora se sumaron Pachuca, Tigres, Chivas y Cruz Azul. El último invitado a la Fiesta Grande lo definirán Juárez y Tijuana en la última jornada.

You may also like

Categorías