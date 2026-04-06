Encuentran cadáver en la carretera federal Tehuacán-Orizaba

Desde Puebla
Hallan sin vida a un hombre en la Tehuacán–Orizaba, a la altura del puente Los Aguacates
La mañana de este lunes fue localizado el cadáver de un hombre, al parecer en situación de indigencia, a la orilla de la carretera federal Tehuacán–Orizaba, en el paraje conocido como Los Aguacates, municipio Chapulco.
Hasta el momento, no ha sido identificado.
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