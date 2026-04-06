Concachampions 2026 en vivo: calendario, horarios y resultados de la ida de los cuartos de final

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La Concacaf Champions Cup 2026 entra en una fase decisiva con el arranque de los cuartos de final, donde la rivalidad entre la Liga MX y la MLS vuelve a tomar protagonismo. En esta instancia, los ocho mejores equipos del torneo se enfrentarán en duelos directos que prometen alta intensidad, con el objetivo de acercarse a la gran final del certamen más importante de clubes en la región.

Los cruces dejan un escenario claro: cuatro equipos mexicanos contra cuatro estadounidenses, en una batalla directa por la supremacía de la Concacaf. América, Cruz Azul, Tigres y Toluca buscarán imponer condiciones ante Nashville, LAFC, Seattle Sounders y LA Galaxy, respectivamente, en una serie de enfrentamientos que pondrán a prueba el nivel de ambas ligas.

El camino a esta fase no fue sencillo. América avanzó con dudas pese a cumplir el objetivo. Tigres logró una remontada dramática ante Cincinnati y del lado de la MLS, Nashville sorprendió al eliminar al Inter Miami de Lionel Messi. Con este contexto, los cuartos de final prometen emociones desde el primer minuto en busca del boleto a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029.

¿Cuándo y dónde se juega la ida de cuartos de final de la Concachampions 2026? Fecha, sedes y horarios

Así están repartidas las llaves de los cuartos de final de la Concachampions 2026

Martes, 7 de abril de 2026

Nashville SC vs América | 18:00 horas CDMX | Geodis Park

Los Angeles FC vs Cruz Azul | 20:00 horas CDMX | Banc of California

Miércoles, 8 de abril de 2026

Tigres UANL vs Seattle Sounders | 19:00 horas CDMX | Estadio Universitario

Toluca vs LA Galaxy | 21:00 horas CDMX | Estadio Nemesio Diez

¿Quién transmite en vivo los cuartos de final de Concachampions 2026 y dónde ver por TV y online?

La Concacaf Champions Cup 2026 se podrá seguir en México a través de la señal de Fox y FOX One. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FS1 y TUDN, además de la plataforma de streaming ViX. Asimismo, podrás consultar todos los detalles, resultados y cobertura completa en el minuto a minuto de Claro Sports.

Formato y reglas de la Concacaf Champions Cup 2026: ¿cómo se definen los clasificados?

El equipo que avance a las semifinales será aquel que tenga el marcador global a su favor tras los 180 minutos de la eliminatoria. En caso de empate, el primer criterio de desempate será el gol de visitante, por lo que marcar fuera de casa puede ser determinante.

Si la igualdad persiste, se disputará una prórroga de 30 minutos, donde también contará el gol de visitante como criterio. En caso de que no haya diferencia tras el tiempo extra, el pase a la siguiente ronda se definirá mediante una tanda de penaltis.