Coachella 2026: lineup, fechas y dónde es

VOGUE MÉXICO

Coachella 2026 está a punto de llegar. El cartel fue revelado en septiembre de 2025 y destaca la participación de artistas como Justin Bieber, BIG BANG y Sabrina Carpenter. De parte de Latinoamérica, Karol G fue anunciada como headliner del festival.

Es tiempo de que sepas todos los detalles rumbo a Coachella 2026.

Todo sobre Coachella 2026

Coachella 2026: fechas

Coachella 2026: dónde es

Coachella 2026: lineup

Coachella 2026: Cartel

Coachella 2026: Dónde ver

Coachella 2026: Boletos

Artistas latinos se presentan en Coachella

Los conciertos más esperados de Coachella 2026

Coachella 2026: fechas

El festival de Coachella se llevará a cabo los días 10, 17, 11, 18, 12 y 19 de abril. Son dos fines de semana completos.

Coachella 2026: dónde es

La sede de este festival de música es en el Empire Polo Club de Indio, California un complejo ubicado en el Valle de Coachella que resguarda uno de los clubes de polo más grandes de la costa oeste de Estados Unidos. Es hogar del evento desde 1993.

Coachella 2026: lineup

En esta edición destacan Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como headliners. Para Carpenter, será su tercera vez en el festival (anteriormente se presentó como invitada de Doja Cat en 2022 y en 2024 en solitario), pero su primera vez encabezando el cartel. En cuanto a Justin Bieber, ha subido al escenario de Coachella únicamente como invitado en 2014, 2019 y 2022, por lo que también será su primera vez como headliner.

Y hablando de primeras veces, también hay que destacar el nombre de Karol G, quien se ha convertido en la primera colombiana en ser headliner de Coachella. La cantante se presentó previamente en 2022.

Esta es la lista completa de artistas que se presentarán en Coachella 2026 por fecha:

Viernes 10 y 17 de abril

Sabrina Carpenter

the XX

Nine Inch Noize

Disclousure

Turnstile

Ethel Cain

Dijon

Teddy Swims

KATSEYE

Devo

Sexxy Red

Central Cee

Foster the People

Levity

Blood Orange

Moby

Marlon Hoffstadt

Lykke Li

fakemink

Gordo

Creepy Nuts

Joyce Manor

BINI

Kettama

Groove Armada

Joost

HUGEL

CMAT

Salayyyter

Prospa

Hot Mulligan

Hamdi

Fleshwater

Max Styler

Wednesday

Dabeull

The Two Lips

Ninajirachi

Mac Dean x Luke Dean

Cachirula % Loojan

Jessica Branka

Chloé Caillet x Rossi

Arodes

NewDad

Carolina Durante

flowerovlove

Febuary

Bob Baker Marionettes

Youna

Sahar Z

Sábado 11 y 18 de abril

Justin Bieber

The Strokes

GIVEON

Addison Rae

Labirinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Solomun

Swae Lee

Taemin

Pink Pantheress

Royel Otis

REZZ

Fujii Kaze

Adriataque

Davido

Boys Noize

Geese

rusowsky

YOUSUKE YUKIMATSU

Green Velvet

Luísa Sonza

ZULAN

Los Hermanos Flores

Bedouin

Ceremony

54 Ultra

Noga Erez

Ben Sterling

Blondshell

Lambrini Girls

Ecca Vandal

Mind Enterprises

Freak Slug

SOSA

Mahmut Orhan

Riordan

Die Spitz

WHATMORE

GENESI

Yaamagucci

Domingo 12 y 19 de abril

Karol G

Young Thug

Kaskade

BIGBANG

Laufey

Major Lazer

Iggy Pop

FKA Twigs

Wet Leg

Clipse

Subtronics

Little Simz

Mochakk

Duke Dumont

Worship

Armin van Buuren x Adam Beyer

Holly Humberstone

Gigi Perez

The Rapture

Sucidal Tendencies

BUNT

French Police

Black Flag

Oklou

Röyskopp

The Chats

DRAIN

Model/Actriz

COBRAH

Los Retros

WhoMadeWho

Jane Remover

ROZ

Glitterer

Carlita x Josh Baker

MËSTIZA

&friends

AZZECCA

LE YORA

Samia

Tomora