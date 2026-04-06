Coachella 2026: lineup, fechas y dónde es

VOGUE MÉXICO
Coachella 2026 está a punto de llegar. El cartel fue revelado en septiembre de 2025 y destaca la participación de artistas como Justin Bieber, BIG BANG y Sabrina Carpenter. De parte de Latinoamérica, Karol G fue anunciada como headliner del festival.
Es tiempo de que sepas todos los detalles rumbo a Coachella 2026.
- Todo sobre Coachella 2026
- Coachella 2026: fechas
- Coachella 2026: dónde es
- Coachella 2026: lineup
- Coachella 2026: Cartel
- Coachella 2026: Dónde ver
- Coachella 2026: Boletos
Artistas latinos se presentan en Coachella
Los conciertos más esperados de Coachella 2026
Coachella 2026: fechas
El festival de Coachella se llevará a cabo los días 10, 17, 11, 18, 12 y 19 de abril. Son dos fines de semana completos.
Coachella 2026: dónde es
La sede de este festival de música es en el Empire Polo Club de Indio, California un complejo ubicado en el Valle de Coachella que resguarda uno de los clubes de polo más grandes de la costa oeste de Estados Unidos. Es hogar del evento desde 1993.
Coachella 2026: lineup
En esta edición destacan Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como headliners. Para Carpenter, será su tercera vez en el festival (anteriormente se presentó como invitada de Doja Cat en 2022 y en 2024 en solitario), pero su primera vez encabezando el cartel. En cuanto a Justin Bieber, ha subido al escenario de Coachella únicamente como invitado en 2014, 2019 y 2022, por lo que también será su primera vez como headliner.
Y hablando de primeras veces, también hay que destacar el nombre de Karol G, quien se ha convertido en la primera colombiana en ser headliner de Coachella. La cantante se presentó previamente en 2022.
Esta es la lista completa de artistas que se presentarán en Coachella 2026 por fecha:
Viernes 10 y 17 de abril
- Sabrina Carpenter
- the XX
- Nine Inch Noize
- Disclousure
- Turnstile
- Ethel Cain
- Dijon
- Teddy Swims
- KATSEYE
- Devo
- Sexxy Red
- Central Cee
- Foster the People
- Levity
- Blood Orange
- Moby
- Marlon Hoffstadt
- Lykke Li
- fakemink
- Gordo
- Creepy Nuts
- Joyce Manor
- BINI
- Kettama
- Groove Armada
- Joost
- HUGEL
- CMAT
- Salayyyter
- Prospa
- Hot Mulligan
- Hamdi
- Fleshwater
- Max Styler
- Wednesday
- Dabeull
- The Two Lips
- Ninajirachi
- Mac Dean x Luke Dean
- Cachirula % Loojan
- Jessica Branka
- Chloé Caillet x Rossi
- Arodes
- NewDad
- Carolina Durante
- flowerovlove
- Febuary
- Bob Baker Marionettes
- Youna
- Sahar Z
Sábado 11 y 18 de abril
- Justin Bieber
- The Strokes
- GIVEON
- Addison Rae
- Labirinth
- SOMBR
- David Byrne
- Interpol
- Alex G
- Solomun
- Swae Lee
- Taemin
- Pink Pantheress
- Royel Otis
- REZZ
- Fujii Kaze
- Adriataque
- Davido
- Boys Noize
- Geese
- rusowsky
- YOUSUKE YUKIMATSU
- Green Velvet
- Luísa Sonza
- ZULAN
- Los Hermanos Flores
- Bedouin
- Ceremony
- 54 Ultra
- Noga Erez
- Ben Sterling
- Blondshell
- Lambrini Girls
- Ecca Vandal
- Mind Enterprises
- Freak Slug
- SOSA
- Mahmut Orhan
- Riordan
- Die Spitz
- WHATMORE
- GENESI
- Yaamagucci
Domingo 12 y 19 de abril
- Karol G
- Young Thug
- Kaskade
- BIGBANG
- Laufey
- Major Lazer
- Iggy Pop
- FKA Twigs
- Wet Leg
- Clipse
- Subtronics
- Little Simz
- Mochakk
- Duke Dumont
- Worship
- Armin van Buuren x Adam Beyer
- Holly Humberstone
- Gigi Perez
- The Rapture
- Sucidal Tendencies
- BUNT
- French Police
- Black Flag
- Oklou
- Röyskopp
- The Chats
- DRAIN
- Model/Actriz
- COBRAH
- Los Retros
- WhoMadeWho
- Jane Remover
- ROZ
- Glitterer
- Carlita x Josh Baker
- MËSTIZA
- &friends
- AZZECCA
- LE YORA
- Samia
- Tomora
Coachella 2026: Dónde ver
El festival podrá verse a través del canal oficial de YouTube de Coachella, donde se transmitirán los diferentes escenarios. Podrás estar al tanto de tus artistas favoritos activando la opción de notificación en cada transmisión.
Coachella 2026: boletos
Los boletos para Coachella 2026 están agotados. El sitio oficial del evento ha activado las opciones de reventa a través de la plataforma oficial AXS, donde puedes acceder a los pases que aún están disponibles para comprar.
¿Qué artistas latinos se presentan en Coachella 2026?
Además de Karol G como headliner, en la propuesta latina de este año destaca el dueto mexicano de Cachirula & Loojan, con ellos, el reguetón mexa volverá al festival luego del hito de El Malilla el año pasado.
Estos son todos los artistas latinos que llegarán a Coachella en 2026:
- Karol G como headliner.
- Cachirula & Loojan.
- Luísa Sonza, conocida por su sonido pop.
- Los Hermanos Flores, una orquesta de cumbia con una extensa carrera que inició en los años 60.
- Carolina durante, una banda de indie rock representando a España.
- MËSTIZA, un dúo de música electrónica y flamenca.
¿Cuáles son los conciertos más esperados de Coachella 2026?
Sin duda, esta será una edición memorable de Coachella. Algunos de los actos más esperados son:
- Sabrina Carpenter: presentándose por primera vez como headliner.
- Justin Bieber: quien regresa al festival luego de 10 años.
- Karol G: será su primera vez como headliner.
- The XX: No solo es el regreso del grupo indie pop a Coachella, su show forma parte de un regreso muy esperado tras ocho años de pausa. A principios de abril se presentaron en la Ciudad de México, ahora tomarán el escenario de Indio, California.
- BIGBANG: El grupo de K-pop encabeza uno de los regresos más esperados de esta edición. Es su primera actividad grupal oficial desde el lanzamiento del sencillo Still Life en 2022.
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