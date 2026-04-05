Lluvia y basura provocan inundaciones en San Pedro Cholula, confirma el ayuntamiento

*La Dirección de Protección Civil, el Organismo de Limpia y el Sosapach actúa con inmediatez ante los reportes ciudadanos*
Desde Puebla
*5 de abril, 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* El gobierno de San Pedro Cholula mantiene firme su compromiso de atender eficaz y oportunamente los reportes ciudadanos, ante inundaciones y obstrucciones en coladeras del municipio en esta temporada de lluvias.
Bajo esa directriz, la Dirección de Protección Civil, el Organismo de Limpia y el Sosapach han atendido los reportes hechos llegar en ubicaciones como 5 Norte (desde 16 hasta 22 Poniente), 3 Norte y 14 Poniente, 3 Norte y 16 Poniente, el Fraccionamiento Villas del Rosario, así como diversos cruces del Barrio de Santiago.
Debido a la acumulación de basura en alcantarillas, se reportaron diversas inundaciones en dichos cruces, lo que provocó la movilización de personal de ambas áreas, acudiendo inmediatamente, a fin de prevenir problemas mayores, abriendo 3 pozos de visita del colector pluvial para darle mayor fluidez al agua.
En el lugar, realizaron acciones de retiro de basura y colocación de las mismas rejillas de coladeras, permitiendo que la zona fuera liberada del agua acumulada y facilitando el paso de peatones y vehículos, así como el acceso a las viviendas de la zona.
Se exhorta a los cholultecas a evitar tirar basura en las calles, a fin de evitar estas situaciones en temporada de lluvias y reducir la contaminación.
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