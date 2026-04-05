Congreso de Puebla, el más austero de la zona centro del país y entre los tres con menos personal

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Tlaxcala tiene una población total de 1.45 millones de habitantes, pero el presupuesto de este año para su Congreso local es de 503 millones 506 mil 250 pesos, según el Presupuesto de Egresos aprobado por los propios diputados en diciembre pasado: Gobierno del Estado de Tlaxcala Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026

Con 2.1 millones como población total, los legisladores de Morelos se autoasignaron un presupuestazo 2026 de ¡682 millones de pesos!, más del doble de los 313.7 millones de pesos, que el Congreso de Puebla manejará este año, a pesar de ser una entidad con 6.85 millones de habitantes.

De hecho, la legislatura poblana es –de lejos – la más austera de la región centro de México. Los congresos de TODOS los estados vecinos manejan presupuestos mayores, pese a que muchos de ellos (Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala) tienen menos habitantes.

Por ejemplo: La asignación financiera 2026 de los diputados hidalguenses es de 331 millones de pesos, aunque cuenta con menos de la mitad de personas (3.3 millones) que Puebla, de acuerdo a documentos oficiales, como las leyes de egresos de las diferentes entidades, el INEGI, etc.

Hasta un estado con mayores índices de pobreza que Puebla, como Oaxaca, presenta un legislativo mucho más costoso que el poblano: 480 millones 952 mil 713 pesos (sin contar los más de 141 millones de la Auditoría Superior del Estado), a pesar de que dicha entidad tiene menos población, 4.4 millones de personas.

LOS MONSTRUOSOS PRESUPUESTOS DE LOS CONGRESOS DE CDMÉX, EDOMÉX Y VERACRUZ

Si lugares pequeños tienen legislaturas más costosas que las de Puebla, es obvio que entidades grandes tienen congresos con asignaciones monstruosas, como la Ciudad de México, con 9.2 millones de personas y un presupuesto parlamentario de 2 mil 164 millones de pesos, que incluyen conceptos que los diputados poblanos no tienen, pero los capitalinos sí, como aportaciones a fondos de vivienda, estancias de desarrollo infantil, apoyo por defunción de familiares, becas para hijos de trabajadores y/o estudiar licenciaturas y hasta 3 millones 600 mil pesos al año para alimentos y utensilios: Órganos Autónomos y de Gobierno Congreso de la Ciudad de México Ejercicio Fiscal 2026

En Veracruz viven 8 millones 650 mil personas, así que no tiene más del doble de habitantes que Puebla, pero su parlamento es ¡casi tres veces más caro que el poblano, con una partida de 843 millones 723 mil pesos para este año!: Decreto 491 de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz

Con 19 millones 300 mil habitantes, el Estado de México es el más numeroso del país y, por ende, no es de extrañar que su Congreso local tenga un presupuesto más de 7 veces superior al de la legislatura poblana: 2 mil 346 millones de pesos: Aprueba Congreso presupuesto de egresos con interés colectivo

TERCERO CON MENOS PERSONAL

Si usted piensa que la legislatura de Puebla cuenta con demasiados trabajadores, ¡se equivoca!. De hecho, según el INEGI, es la tercera del país con menos personal de base, porque sus 157 elementos están lejos de los 349 del Congreso de Tlaxcala, los 533 en Morelos, los 461 en Hidalgo y los 337 en Oaxaca.

El más reciente (2025) censo nacional de Poderes Legislativos del INEGI detalló que, en 2024, el parlamento con menos empleados fue el de Colima (94), seguido de Coahuila (114) y en tercer lugar el poblano, como ya se mencionó. En contraste, la legislatura michoacana presenta un número irracional de ¡mil 23 trabajadores! para un total de 5.5 millones de habitantes.

El Congreso de Jalisco es el de más colaboradores de base, con mil 76, mientras los diputados locales del EdoMéx tienen 932 empleados y la legislatura local de la capital del país no mandó al INEGI su información: Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE)

Así que se puede o no estar de acuerdo con los diputados poblanos, pero cifras oficiales demuestran que NO son de los más costosos del país y que, hasta donde se sabe, tampoco cuentan con gastos o privilegios estrafalarios: Congreso de Puebla, entre los 10 del país con mayor cantidad de iniciativas y el octavo con menor presupuesto