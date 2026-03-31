Mundial 2026: Así será el calendario completo de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo arrancará el 11 de junio con México en contra de Sudáfrica en el Estadio Azteca a las 13:00 horas del centro de México. A partir de entonces tendremos más de un mes de la mejor actividad futbolera del mundo.
Desde diciembre, la FIFA dio a conocer el calendario oficial del Mundial 2026, completando así el último gran pendiente tras el sorteo celebrado en Washington que definió la composición de los 12 grupos del nuevo y expandido formato con 48 selecciones.
Con este anuncio, comienza formalmente la cuenta regresiva hacia la primera Copa del Mundo organizada por tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, a 71 días del evento, ya conocemos a todos los participantes en el máximo torneo de selecciones.
Por primera vez, la fase de grupos incluirá 12 sectores de cuatro selecciones, cuyos partidos quedaron ya distribuidos entre las diversas sedes de Norteamérica. La FIFA confirmó los días y ciudades en las que cada selección verá acción, así como la programación de la inauguración, las fases eliminatorias y la final.
CALENDARIO COMPLETO MUNDIAL 2026: FECHAS Y HORAS
Calendario Grupo A – México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
Jornada 1
11 junio — 13:00 CDMX, Ciudad de México
- México vs Sudáfrica
11 junio — 20:00 CDMX, Guadalajara
- Corea del Sur vs República Checa
Jornada 2
18 junio — 10:00 CDMX, Atlanta
- República Checa vs Sudáfrica
18 junio — 19:00 CDMX, Guadalajara
- México vs Corea del Sur
Jornada 3
24 junio — 19:00 CDMX, Ciudad de México
- República Checa vs México
24 junio — 19:00 CDMX, Monterrey
- Sudáfrica vs Corea del Sur
Calendario Grupo B – Canadá, Catar, Suiza, Bosnia Herzegovina
Jornada 1
12 junio — 13:00 CDMX, Toronto
- Canadá vs Bosnia Herzegovina
13 junio — 13:00 CDMX, San Francisco Bay Área
- Catar vs Suiza
Jornada 2
18 junio — 13:00 CDMX, Los Ángeles
- Suiza vs Bosnia Herzegovina
18 junio — 16:00 CDMX, Vancouver
- Canadá vs Catar
Jornada 3
24 junio — 13:00 CDMX, Vancouver
- Suiza vs Canadá
24 junio — 13:00 CDMX, Seattle
- Bosnia Herzegovina vs Catar
Calendario Grupo C – Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Jornada 1
13 junio — 16:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey
- Brasil vs Marruecos
13 junio — 19:00 CDMX, Boston
- Haití vs Escocia
Jornada 2
19 junio — 16:00 CDMX, Boston
- Escocia vs Marruecos
19 junio — 19:00 CDMX, Filadelfia
- Brasil vs Haití
Jornada 3
24 junio — 16:00 CDMX, Miami
- Escocia vs Brasil
24 junio — 16:00 CDMX, Atlanta
- Marruecos vs Haití
Calendario Grupo D – Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
Jornada 1
12 junio — 19:00 CDMX, Los Ángeles
- Estados Unidos vs Paraguay
13 junio — 22:00 CDMX (noche del 12), Vancouver
- Australia vs Turquía
Jornada 2
19 junio — 22:00 CDMX (noche del 18), San Francisco Bay Area
- Turquía vs Paraguay
19 junio — 13:00 CDMX, Seattle
- Estados Unidos vs Australia
Jornada 3
25 junio — 20:00 CDMX, Los Ángeles
- Turquía vs Estados Unidos
25 junio — 20:00 CDMX, San Francisco Bay Area
- Paraguay vs Australia
Calendario Grupo E – Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Jornada 1
14 junio — 11:00 CDMX, Houston
- Alemania vs Curazao
14 junio — 17:00 CDMX, Filadelfia
- Costa de Marfil vs Ecuador
Jornada 2
20 junio — 14:00 CDMX, Toronto
- Alemania vs Costa de Marfil
20 junio — 18:00 CDMX, Kansas City
- Ecuador vs Curazao
Jornada 3
25 junio — 14:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey
- Ecuador vs Alemania
25 junio — 14:00 CDMX, Filadelfia
- Curazao vs Costa de Marfil
Calendario Grupo F – Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia
Jornada 1
14 junio — 14:00 CDMX, Dallas
- Países Bajos vs Japón
14 junio — 20:00 CDMX, Monterrey
- Suecia vs Túnez
Jornada 2
20 junio — 11:00 CDMX, Houston
- Países Bajos vs Suecia
20 junio — 22:00 CDMX (noche del 19), Monterrey
- Túnez vs Japón
Jornada 3
25 junio — 17:00 CDMX, Dallas
- Japón vs Suecia
25 junio — 17:00 CDMX, Kansas City
- Túnez vs Países Bajos
Calendario Grupo G – Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Jornada 1
15 junio — 19:00 CDMX, Los Ángeles
- Irán vs Nueva Zelanda
15 junio — 13:00 CDMX, Seattle
- Bélgica vs Egipto
Jornada 2
21 junio — 13:00 CDMX, Los Ángeles
- Bélgica vs Irán
21 junio — 19:00 CDMX, Vancouver
- Nueva Zelanda vs Egipto
Jornada 3
26 junio — 21:00 CDMX, Seattle
- Egipto vs Irán
26 junio — 21:00 CDMX, Vancouver
- Nueva Zelanda vs Bélgica
Calendario Grupo H – España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Jornada 1
15 junio — 10:00 CDMX, Atlanta
- España vs Cabo Verde
15 junio — 16:00 CDMX, Miami
- Arabia Saudita vs Uruguay
Jornada 2
21 junio — 10:00 CDMX, Atlanta
- España vs Arabia Saudita
21 junio — 16:00 CDMX, Miami
- Uruguay vs Cabo Verde
Jornada 3
26 junio — 18:00 CDMX, Houston
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
26 junio — 18:00 CDMX, Guadalajara
- Uruguay vs España
Calendario Grupo I – Francia, Senegal, Noruega, Ganador Intercontinental 2
Jornada 1
16 junio — 13:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey
- Francia vs Senegal
16 junio — 16:00 CDMX, Boston
- Ganador IC2 vs Noruega
Jornada 2
22 junio — 15:00 CDMX, Filadelfia
- Francia vs Ganador IC2
22 junio — 18:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey
- Noruega vs Senegal
Jornada 3
26 junio — 13:00 CDMX, Boston
- Noruega vs Francia
26 junio — 13:00 CDMX, Toronto
- Senegal vs Ganador IC2
Calendario Grupo J – Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Jornada 1
16 junio — 19:00 CDMX, Kansas City
- Argentina vs Argelia
16 junio — 22:00 CDMX (noche del 15), San Francisco Bay Area
- Austria vs Jordania
Jornada 2
22 junio — 11:00 CDMX, Dallas
- Argentina vs Austria
22 junio — 21:00 CDMX, San Francisco Bay Area
- Jordania vs Argelia
Jornada 3
27 junio — 20:00 CDMX, Kansas City
- Argelia vs Austria
27 junio — 20:00 CDMX, Dallas
- Jordania vs Argentina
Calendario Grupo K – Portugal, Uzbekistán, Colombia, Ganador IC1
Jornada 1
17 junio — 11:00 CDMX, Houston
- Portugal vs Ganador IC1
17 junio — 20:00 CDMX, Ciudad de México
- Uzbekistán vs Colombia
Jornada 2
23 junio — 11:00 CDMX, Houston
- Portugal vs Uzbekistán
23 junio — 20:00 CDMX, Guadalajara
- Colombia vs Ganador IC1
Jornada 3
27 junio — 17:30 CDMX, Miami
- Colombia vs Portugal
27 junio — 17:30 CDMX, Atlanta
- Ganador IC1 vs Uzbekistán
Calendario Grupo L – Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
Jornada 1
17 junio — 14:00 CDMX, Dallas
- Inglaterra vs Croacia
17 junio — 17:00 CDMX, Toronto
- Ghana vs Panamá
Jornada 2
23 junio — 14:00 CDMX, Boston
- Inglaterra vs Ghana
23 junio — 17:00 CDMX, Toronto
- Panamá vs Croacia
Jornada 3
27 junio — 15:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey
- Panamá vs Inglaterra
27 junio — 15:00 CDMX, Filadelfia
- Croacia vs Ghana
CALENDARIO DIECISÉISAVOS DE FINAL
Domingo 28 de junio
- 2A vs 2B – Los Ángeles
Lunes 29 de junio
- 1E vs 3ABCDF – Boston
- 1F vs 2C – Monterrey
- 1C vs 2F – Houston
Martes 30 de junio
- 1I vs 3CDFGH – Nueva York/Nueva Jersey
- 2E vs 2I – Dallas
- 1A vs 3CEGHI – Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
- 1L vs 3EHIJK – Atlanta
- 1D vs 3BEFIJ – San Francisco
- 1G vs 3AEHIJ – Seattle
Jueves 2 de julio
- 2K vs 2L – Toronto
- 1H vs 2J – Los Ángeles
- 1B vs 3EFGIJ – Vancouver
Viernes 3 de julio
- 1J vs 2H – Miami
- 1K vs 3DEIJL – Kansas City
- 2D vs 2G – Dallas
CALENDARIO OCTAVOS DE FINAL
Sábado 4 de julio
- G74 vs G77 – Filadelfia
- G73 vs G75 – Houston
Domingo 5 de julio
- G76 vs G78 – Nueva York/Nueva Jersey
- G79 vs G80 – Ciudad de México
Lunes 6 de julio
- G83 vs G84 – Dallas
- G81 vs G82 – Seattle
Martes 7 de julio
- G86 vs G88 – Atlanta
- G85 vs G87 – Vancouver
CALENDARIO CUARTOS DE FINAL
Jueves 9 de julio
- G89 vs G90 – Boston
Viernes 10 de julio
- G93 vs G94 – Los Ángeles
Sábado 11 de julio
- G91 vs G92 – Miami
- G95 vs G96 – Kansas City
CALENDARIO SEMIFINALES
Martes 14 de julio
- G97 vs G98 – Dallas
Miércoles 15 de julio
- G99 vs G100 – Atlanta
PARTIDO POR EL TERCER LUGAR
18 de julio
- P101 vs P102 – Miami
FINAL DEL MUNDIAL 2026
19 de julio
- G101 vs G102 – Nueva York/Nueva Jersey
