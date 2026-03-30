Cómo no perder la forma física en Semana Santa: 5 claves de un entrenador de élite de Hollywood

Para Alex Fitbox, que ha acompañado procesos físicos de figuras como Kate del Castillo, Gaby Espino y Beéle, entre otros talentos, la clave no está en la restricción, sino en el equilibrio.

Staff/RG

En temporadas como Semana Santa, donde los viajes, los cambios de rutina y los excesos suelen ser protagonistas, mantener hábitos saludables puede convertirse en un reto. Sin embargo, para Alex Fitbox, entrenador personal de figuras de alto nivel en la industria del entretenimiento internacional, la clave no está en la restricción, sino en el equilibrio.

Desde su experiencia trabajando con artistas en contextos de alta exigencia física y mediática, Alex comparte cinco recomendaciones prácticas para mantenerse activo y en forma durante estos días, sin dejar de disfrutar:

1. Menos tiempo, más intención: No se trata de largas sesiones de entrenamiento. Una rutina de 15 a 20 minutos bien ejecutada puede ser suficiente para activar el cuerpo. Ejercicios funcionales como sentadillas, planchas, lunges y trabajo de core permiten mantener el tono muscular sin necesidad de gimnasio.

2. Movimiento en cualquier lugar: Viajar no es excusa para detenerse. Caminar, nadar, subir escaleras o incluso realizar circuitos cortos en espacios reducidos ayuda a mantener el cuerpo en movimiento. La constancia, más que la intensidad, es lo que marca la diferencia.

3. Disfrutar sin desbordarse: La alimentación en vacaciones no debe ser restrictiva, pero sí consciente. Equilibrar las comidas, moderar las porciones y priorizar alimentos frescos permite disfrutar sin afectar significativamente el progreso físico.

4. Evitar el “todo o nada”: Uno de los errores más comunes es abandonar completamente la rutina bajo la idea de “retomar después”. Mantener pequeños hábitos durante estos días evita retrocesos y facilita el regreso a la disciplina habitual.

5. Mentalidad flexible y sostenible: Más allá del cuerpo, el enfoque mental es determinante. La disciplina no debe vivirse desde la rigidez, sino desde la consistencia. Adaptarse sin perder el foco es lo que permite resultados a largo plazo.

Para Alex Fitbox, el verdadero cambio no está en lo que se hace ocasionalmente, sino en lo que se sostiene en el tiempo. Incluso en temporadas de descanso, mantener hábitos básicos puede marcar una gran diferencia.

Sobre Alex Fitbox

Alex Fitbox es entrenador personal especializado en acondicionamiento físico de alto rendimiento, con más de 15 años de experiencia en la industria del fitness. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en mercados como Estados Unidos, México y Colombia, consolidando un enfoque internacional basado en la adaptación a distintos estilos de vida y niveles de exigencia.

Ha acompañado procesos físicos de figuras de la industria del entretenimiento como Kate del Castillo, Gaby Espino y Beéle, entre otros talentos, desarrollando metodologías orientadas a resultados sostenibles en contextos de alta demanda física y mediática.

Su técnica, aplicada en distintos entornos a nivel internacional, combina disciplina, precisión y adaptabilidad, posicionándolo como un referente en entrenamiento personalizado de alto nivel.