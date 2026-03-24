Tabla Liga MX Femenil: posiciones y resultados tras la jornada 13 del Clausura 2025

AS MÉXICO

La Liga MX Femenil vive un momento clave tras disputarse la jornada 13 del Clausura 2026, con varios equipos peleando intensamente por los primeros lugares. La competencia se ha cerrado y cada punto comienza a ser determinante rumbo a la liguilla.

Rayadas lidera con paso invicto

En la cima se encuentra Rayadas de Monterrey, que suma 33 puntos y se mantiene como el único equipo invicto del torneo. El conjunto regiomontano ha mostrado gran consistencia y buscará cerrar la fase regular en lo más alto.

Muy de cerca aparecen las Pachuca Femenil, las Tigres UANL Femenil y el Club América Femenil, todos con 30 unidades. Estos equipos mantienen una lucha cerrada por el liderato, lo que promete un cierre emocionante en las próximas jornadas.

Otros equipos en zona de competencia

Detrás de los líderes, Toluca Femenil se mantiene con 28 puntos, seguido por Chivas Femenil con 27 (aunque con un partido menos). Más abajo, clubes como Cruz Azul Femenil y Tijuana Femenil buscan consolidarse dentro de los puestos de liguilla.

Una de las grandes historias del Clausura 2026 es la de Mazatlán Femenil, que ha sorprendido con su rendimiento y mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar por primera vez a una liguilla, algo histórico para el club.

Parte baja de la tabla

En la zona baja, equipos como Atlético de San Luis Femenil, Atlas Femenil, Puebla Femenil, Santos Laguna Femenil, Necaxa Femenil y Querétaro Femenil han tenido un torneo complicado y buscarán cerrar de la mejor manera.

Tabla Liga MX Femenil tras jornada 13 del Clausura 2026

Rayadas de Monterrey – PJ: 13 | PTS: 33

Pachuca Femenil – PJ: 13 | PTS: 30

Tigres UANL Femenil – PJ: 13 | PTS: 30

Club América Femenil – PJ: 13 | PTS: 30

Toluca Femenil – PJ: 13 | PTS: 28

Chivas Femenil – PJ: 12 | PTS: 27

Cruz Azul Femenil – PJ: 13 | PTS: 24

Tijuana Femenil – PJ: 13 | PTS: 22

FC Juárez Femenil – PJ: 12 | PTS: 21

Mazatlán Femenil – PJ: 13 | PTS: 18

Pumas UNAM Femenil – PJ: 13 | PTS: 17

León Femenil – PJ: 13 | PTS: 15

Atlético de San Luis Femenil – PJ: 13 | PTS: 9

Atlas Femenil – PJ: 13 | PTS: 8

Puebla Femenil – PJ: 13 | PTS: 6

Santos Laguna Femenil – PJ: 13 | PTS: 5

Necaxa Femenil – PJ: 13 | PTS: 4

Querétaro Femenil – PJ: 13 | PTS: 1

El liderato, clave rumbo a la liguilla

Cabe recordar que terminar en el primer lugar garantiza cerrar en casa durante toda la fase final, por lo que la pelea entre Monterrey, Pachuca, Tigres y América será intensa hasta el final.