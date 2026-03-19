La economía mexicana crece en la informalidad

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De acuerdo con datos del Inegi, la dependencia de un mercado laboral y de negocios precarios y sin prestaciones sociales es cada vez mayor en el país. Además se perdieron más de 7 mil patrones en el primer bimestre del año, revela el “Boletín de análisis económico” de la Escuela de Negocios ITESO.

Ante la falta de crecimiento productivo, la economía de México se sostiene por el autoempleo, los trabajadores sin seguridad social, el trabajo doméstico y los negocios no registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con el número 29 del Boletín de análisis económico de la Escuela de Negocios ITESO.

Según los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el crecimiento anual del Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal en México fue de 1.8 por ciento durante los primeros nueve meses de 2025. En contraste, el Producto Interno Bruto (PIB), que mide la productividad de toda la economía nacional, se elevó apenas 0.5 por ciento.

Esto implica que la economía mexicana, hoy en plena desaceleración, depende cada vez más de un mercado laboral y de negocios precarios y sin prestaciones sociales, señala Elvira Mireya Pasillas Torres, responsable editorial del Boletín de análisis económico.

“Prácticamente 90 por ciento del incremento de la economía general se debe a la informalidad, lo cual es preocupante”, indica.

En Jalisco, las cifras son muy similares a las del país. El VAB de la economía informal en la entidad creció 1.6 por ciento anual al tercer trimestre de 2025, en contraparte al 0.9 por ciento que se elevó la economía jalisciense, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), el equivalente al PIB nacional.

Menos patrones y menos empleos

La debilidad de la economía nacional, reflejada en el mayor peso de la informalidad, mantiene un efecto importante sobre el registro de patrones ante la seguridad social y la generación de empleos.

En el primer tema, el Boletín de análisis económico registra ya 20 meses consecutivos de caídas en el número de empresas formales a nivel nacional, así como 19 meses seguidos en Jalisco. En el último año, México perdió 26 mil 510 patrones.

En la entidad jalisciense dejaron de existir 2 mil 006 patrones entre febrero de 2025 y febrero de este año. Durante el primer bimestre de 2026 el IMSS reportó 746 patrones dados de baja, es decir, un promedio de 12 empresas menos al día.

“Si no se revierte la tendencia en la caída de los patrones, la economía informal va a seguir creciendo y cada vez va a representar más a la economía en general, lo cual no es nada positivo porque la economía es menos productiva y se pone un freno al crecimiento en el futuro”, comenta Pasillas.

En relación con el empleo formal, Jalisco exhibe un desplome de 91 por ciento respecto a 2025. En los primeros dos meses de este año, el estado generó 2 mil 304 puestos de trabajo, mientras que en el periodo enero-febrero del año pasado se crearon 25 mil 591 plazas en el periodo enero-febrero del año pasado.

A nivel nacional se produjeron 174 mil 674 empleos formales en el primer bimestre del año, una cifra 9.3 por ciento menor al mismo periodo de 2025.

La baja productividad de la economía en 2026 también se refleja en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial. Durante enero hubo una caída ligera de 0.1 por ciento anual, pese al crecimiento de sectores como la construcción, resultado de las obras para la Copa Mundial de Futbol de este año.

Para revisar más datos y detalles de la economía nacional y jalisciense, consulte el Boletín de análisis económico completo en https://ite.so/boleconomi29.