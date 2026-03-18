Regresa el Festival Internacional de las Luces México 2026

EL HERALDO DE MÉXICO

Los organizadores de la edición 2026 sugieren a los visitantes llevar cámaras fotográficas para registrar las imágenes de las piezas en todo su esplendor

El Festival Internacional de las Luces México (FILUX) dio a conocer la muestra titulada Solo la luz, Primavera en la Ciudad de México. Esta exhibición de arte ocurrirá del 20 al 29 de marzo de 2026 sobre el Paseo de la Reforma. La organización utiliza el espacio público para colocar instalaciones que funcionan con energía eléctrica y proyecciones digitales.

La iniciativa cumple doce años de conectar a las personas mediante piezas visuales en entornos urbanos. Artistas nacionales e internacionales colaboran en la creación de estas obras que ocupan banquetas y camellones de la avenida. El acceso para los asistentes no tiene un costo.

¿A qué hora empieza FILUX en CDMX?

A través de sus redes sociales oficiales, se dio a conocer que el evento inicia sus actividades a las 19:00 horas de todos los días, mientras que los últimos destellos de luz que podrán verse serán en punto de las 23:00 horas, por lo que tienes un buen espacio para realizar el recorrido.

Los organizadores sugieren llevar cámaras fotográficas para registrar las imágenes de las piezas en todo su esplendor. El recorrido abarca puntos estratégicos de la vialidad donde las luces interactúan con los monumentos de la ciudad. El flujo de personas permite una convivencia en áreas abiertas, lejos de los recintos cerrados tradicionales.

El equipo de FILUX trabajó en la selección de tecnologías que minimizan el impacto ambiental de la muestra. Cada instalación posee una narrativa propia relacionada con la estación del año y el concepto de renovación. Además, los visitantes encontrarán puntos de información a lo largo del trayecto para conocer los materiales utilizados en las estructuras.

¿Cómo llegar a Paseo de la Reforma?

Llegar hasta Paseo de la Reforma es bastante fácil, ya que cuenta con muchos puntos de acceso. Puedes hacerlo desde las estaciones del Metro de la Línea 1, especialmente Sevilla o Glorieta de Insurgentes que quedarán cerca, pero también desde la Línea dos en las estaciones Hidalgo o Revolución.

Por último, si prefieres llegar a través del Metrobús, entonces puedes hacerlo en la Línea 7 que recorre desde Campo Marte hasta Indios Verdes, y bajarte en cualquiera de las estaciones donde empieces a ver las esculturas de Filux y continuar tu viaje caminando para apreciarlas mejor.