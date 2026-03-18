México destaca doblemente en los Latin America Professional Award en los Sony World Photography Awards

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México se ubica a la cabeza, seguido por Ecuador y Brasil

Entre los premios, los tres ganadores reciben un viaje a Londres y equipo de fotografía de Sony

Se anunció también el Latin America Regional Award, con un fotógrafo colombiano en el primero puesto

México brilló con fuerza en los Sony World Photography Awards 2026, donde dos fotógrafas mexicanas fueron reconocidas entre lo mejor de la región: Citlali Fabián, quien obtuvo el primer lugar del Latin America Professional Award por su serie Bilha, Historias de mis Hermanas, y Livier Miroslava Ultreras, galardonada con el segundo puesto en los Latin America Regional Awards por su obra Hermanas. Sus trabajos no solo destacan por su calidad técnica y narrativa, sino que también celebran la diversidad, la identidad y las historias profundas que emergen del territorio mexicano, posicionando al país como líder creativo en la región.

La World Photography Organisation comparte la lista de finalistas y ganadores del LATIN AMERICA PROFESSIONAL AWARD, en su séptima edición. Este premio reconoce a los fotógrafos latinoamericanos que presentan una serie de fotografías (entre 5 y 10) inscritos en la competencia Profesional. En esta ocasión, la lista de ganadores y finalistas se ha nutrido con participantes de países de casi toda la región, con muestras de la diversidad cultural con la que se cuenta.

El PRIMER LUGAR del LATIN AMERICA PROFESSIONAL AWARD lo obtuvo la mexicana CITLALI FABIÁN, con su serie llamada Bilha, Historias de mis Hermanas. Esta serie usa una combinación de retratos e ilustraciones digitales para dar vida a las historias de mujeres inspiradoras en el sur de México. Fue realizada en colaboración con activistas y artistas de diversas comunidades y ofrece una visión del vibrante panorama en el que vivimos y de cómo sus roles y su trabajo están generando un profundo impacto y cambio en sus comunidades y más allá.

“Me llena de emoción recibir este primer lugar de Latinoamérica, más aún por ser este un proyecto hecho en complicidad con mujeres de mi región, a quienes admiro y respeto profundamente. Su labor me inspira a creer en otros futuros y en otras formas de hacer y contar historias,” comentó CITLALI FABIÁN.

MARÍA FERNANDA GARCÍA, de Ecuador, ganó el SEGUNDO LUGAR con su trabajo Estudio sobre el vuelo, proyecto que explora la relación entre un niño y su fascinación por las aves, evidenciada en la observación y recolección de elementos naturales durante su crecimiento. La propuesta incorpora la cosmovisión andina, donde las aves son consideradas mensajeras espirituales entre el mundo humano y el mundo superior.

El brasileño ANDRÉ TEZZA logró el TERCER LUGAR de Latinoamérica con su serie Estructuras cotidianas, que documenta pequeños supermercados de barrio en las afueras de Curitiba, destacando su arquitectura de resistencia frente al avance de grandes cadenas minoristas. La serie subraya la riqueza cultural y visual de la periferia y reivindica la belleza presente en lugares comunes y frecuentemente olvidados.

Los tres ganadores recibirán como premio equipo de imagen digital de Sony, además de un viaje a Londres para la gala de premiación y grandes oportunidades para mostrar su trabajo internacionalmente.

Los fotógrafos que integran la lista de finalistas del LATIN AMERICA PROFESSIONAL AWARD son: Sergio Meléndez de Perú, Sebastián Di Domenico de Colombia, Manuel Seoane de Bolivia, Paul Yris de Venezuela, Benjamín Villela de Chile, Irina Werning de Argentina y Bienvenido Velasco de Panamá.

Se anunciaron también los ganadores de los LATIN AMERICA REGIONAL AWARDS, una iniciativa creada por la World Photography Organisation y Sony para respaldar a las comunidades fotográficas locales de todo el mundo. Los Latin America Regional Awards reconocen a tres fotógrafos ganadores y una lista de finalistas, por sus increíbles imágenes individuales presentadas en la competencia Abierta.

El PRIMER LUGAR lo obtuvo JUAN JACOBO CASTILLO de Colombia, por su fotografía Seminiferus, que registra el hallazgo del sapo de patas cortas del Alto Amazonas, una de las especies de anfibios más singulares del mundo. Tras una extensa travesía por zonas deforestadas de San Martín, Perú, el ejemplar fue encontrado en su hábitat natural junto a un arroyo. La imagen muestra a un macho de abdomen rosado brillante en posición de espera, atraído por el ritual de apareamiento.

El SEGUNDO PUESTO lo obtuvo LIVIER MIROSLAVA ULTRERAS de México, con su fotografía Hermanas; mientras que el TERCER LUGAR fue para el uruguayo NICOLÁS AGUIAR, por su trabajo Ojos de Montaña.

Los ganadores reciben equipo de imagen digital Sony, además de otros premios y reconocimientos.

Los ganadores de las competencias Estudiantil, Juvenil, Abierta y Profesional de los premios Sony World Photography Awards 2026 se anunciarán el 16 de abril y las obras serán parte de la muestra que se realizará en la Somerset House de Londres, del 17 de abril al 4 de mayo. Para obtener más información sobre los próximos anuncios y los ganadores visita https://www.worldphoto.org/

Hay una selección de imágenes para la prensa disponibles para descargar en press.creoarts.com.

PREMIOS SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS

Producidos por Creo a través de su unidad de fotografía, la World Photography Organisation, los internacionalmente aclamados Sony World Photography Awards son uno de los eventos más importantes del calendario fotográfico mundial. Ya en su 19.a edición, esta competencia de inscripción libre y gratuita representa una voz global en la industria fotográfica y ofrece una perspectiva fundamental en la fotografía contemporánea. Los premios ofrecen tanto a artistas consagrados como a talentos emergentes oportunidades de talla mundial para exhibir sus trabajos. Además, los premios reconocen a los artistas más influyentes del mundo que trabajan en el medio a través del galardón Outstanding Contribution to Photography (Contribución destacada a la fotografía); el aclamado fotógrafo Joel Meyerowitz es el ganador de este premio en la edición 2026 y se une a una distinguida lista de nombres emblemáticos que incluyen a William Eggleston (2013), Mary Ellen Mark (2014), Martin Parr (2017), Graciela Iturbide (2021), Edward Burtynsky (2022), Sebastião Salgado (2024) y Susan Meiselas (2025). Los trabajos de los fotógrafos ganadores y finalistas se muestran en una prestigiosa exhibición anual en la Somerset House de Londres. worldphoto.org/exhibition

WORLD PHOTOGRAPHY ORGANISATION

La World Photography Organisation es una plataforma global líder dedicada al desarrollo y al avance de la cultura fotográfica. Sus programas y competencias brindan valiosas oportunidades a los artistas que trabajan en fotografía y ayudan a ampliar el debate en torno a su trabajo. Los Sony World Photography Awards son el programa principal de la World Photography Organisation. La competencia se creó en 2007 y es una de las más grandes y prestigiosas del mundo; celebra el trabajo de profesionales líderes y emergentes, y atrae a sus exhibiciones a decenas de miles de visitantes al año en todo el mundo. La World Photography Organisation es la unidad de fotografía de Creo y es responsable de llevar a cabo eventos y programas en tres sectores: fotografía, cine y arte contemporáneo. worldphoto.org

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CREO

Creo pone en marcha y organiza eventos y programas dentro de tres sectores clave: fotografía, cine y arte contemporáneo. Creada en el año 2007 como la World Photography Organisation, desde entonces, Creo ha ampliado su alcance para reforzar su misión de desarrollar valiosas oportunidades para creativos y ampliar la llegada a sus diferentes actividades culturales. Actualmente, sus proyectos más emblemáticos incluyen los Sony World Photography Awards, los Sony Future Filmmaker Awards, PHOTOFAIRS y Photo London. Creo trabaja en colaboración con Angus Montgomery Arts (AMA) para ayudar a organizar los emprendimientos del grupo, que incluyen algunas de las ferias de arte más importantes del mundo. Su nombre deriva del latín “Yo creo”, y de ahí surge su espíritu de empoderar y dar representación a las voces creativas. creoarts.com

SONY GROUP CORPORATION

Sony Group Corporation es una empresa de entretenimiento creativo con una sólida base tecnológica. Desde videojuegos y servicios de red hasta música, fotografía, soluciones y productos electrónicos, soluciones de imágenes y sensores, así como servicios financieros, el objetivo de Sony es llenar el mundo de emoción a través del poder de la creatividad y la tecnología. Para obtener más información, visita sony.com/en.

SONY CORPORATION

Sony Corporation es una subsidiaria de propiedad absoluta de Sony Group Corporation y es responsable del negocio de entretenimiento, tecnología y servicios (ET&S, por su sigla en inglés). Con la misión de “crear el futuro del entretenimiento a través del poder de la tecnología junto con los creadores”, nuestro objetivo es seguir ofreciendo “Kando”* a las personas de todo el mundo. Para obtener más información, visita sony.net.

* Kando es una palabra japonesa que se puede traducir como la sensación de asombro y emoción que una persona siente cuando experimenta algo hermoso y sorprendente por primera vez.