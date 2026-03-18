Ariadna Ayala impulsa la tercera competencia interna de natación en Atlixco

Staff/RG

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a participar y seguir de cerca la Tercera Competencia Interna de Natación, que se realizará el 18 de abril de 2026 en la Alberca Municipal Carmen Serdán.

El evento se llevará a cabo en la alberca semiolímpica y reunirá a nadadores de entre 6 y 50 años, en ambas ramas, con el objetivo de fomentar la actividad física, la sana competencia y la convivencia deportiva entre quienes forman parte de la escuela de natación.

Es importante señalar que esta competencia está dirigida únicamente a las y los nadadores que ya se encuentran inscritos en la alberca municipal, por lo que no se abrirán nuevos registros para participantes externos.

Para conocer más detalles, las y los interesados pueden consultar el enlace oficial de la convocatoria.

https://drive.google.com/file/d/12nIaVGzTpff3Wal25JToq7w5RT5k1Ubg/view?usp=sharing