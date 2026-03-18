Aleks Syntek ofreció un concierto inolvidable en el Auditorio Nacional de la CDMX festejando 35 años de impecable trayectoria

En abril se presentará en varias ciudades de Estados Unidos y en octubre llevará su música a Europa, como parte de su gira internacional por 7 lustros de carrera.

Por Mino D’Blanc

El reconocido a nivel mundial cantante, compositor, arreglista, productor y director musical Aleks Syntek volvió a conquistar el emblemático Auditorio Nacional, considerado uno de los recintos más importantes para la música no solo en México, sino a nivel mundial.

Una noche de interminables emociones y de inolvidables momentos musicales, el artista mexicano aprovechó dicho concierto para festejar con sus fans y con todo el público que asistió 35 años de impecable trayectoria artística, en los que se ha consagrado con todos los honores como uno de los personajes más importantes, influyentes y representativos del pop en español.

Aleks Syntek puntualizó: “hay noches que se quedan para siempre en el corazón… y esta ha sido una de ellas. Un coloso, un auditorio emblemático iluminado por el cariño inmenso de un público que me ha acompañado y sostenido durante tantos años. A ustedes, gracias por tanto amor, por cada aplauso, por cada emoción compartida”.

Los miles de asistentes que acompañaron a Syntek en una noche tan especial, corearon cada uno de sus éxitos. Él hizo un recorrido musical por las canciones que han marcado generaciones, en un espectáculo que combinó nostalgia, energía y la solidez musical que lo ha caracterizado a lo largo de estos siete lustros de carrera.

Fiel, profesional y caballeroso con todas las personas que trabajan con él, Aleks Syntek expresó: “me voy con el corazón lleno y profundamente agradecido por poder vivir y compartir este momento con músicos, bailarines, todo el staff, mis productores y managers. Detrás de cada instante sobre el escenario hay un gran equipo que se entrega con pasión para que el público reciba el espectáculo que merece. Esta noche fue magia… y esa magia es de todos”.

El regreso al Coloso de Reforma, como también es conocido el Auditorio Nacional, se convirtió en una celebración de su legado artístico y de la estrecha relación que mantiene con su público, que ha acompañado su evolución desde sus primeros éxitos hasta convertirse en una de las voces más reconocidas de la música mexicana.

Además este concierto marca el inicio de una intensa etapa internacional para el excelso artista, ya que como parte de sus 35 años de trayectoria, llevará su música a distintos escenarios de Estados Unidos y posteriormente a Europa, reafirmando el alcance global de un repertorio que ha trascendido generaciones y fronteras.

Este es el itinerario de la gira internacional de la gira internacional por los 35 años de carrera de Aleks Syntek:

Abril: viernes 3: Tulum Night Club en Nueva York; sábado 4: Distro Music Hall en Chicago, Illinois; viernes 10: en La Boom en Los Ángeles, California; sábado 11: Xalos Nightclub en Ahaheim, California; domingo 12: Balboa Theatre en San Diego, California; jueves 16: UC Theatre en Berkeley, California; viernes 17: Rainbow Ballroom en Fresno, California; sábado 18: Eve SLC en Salt Lake City en Utah; domingo 19: El Nuevo Stampede en Denver, Colorado; jueves 23: Club Sur en Seattle, Washington; viernes 24: en Stage 22 en Portland, Oregón y el sábado 25 en The Grand Venue en Houston, Texas.

En relación a su gira en Europa tiene confirmadas las siguientes fechas en el mes de octubre del presente año: martes 20: Button Factory en Dublín, Irlanda; miércoles 21: The Garage en Londres, Inglaterra. En España estará el viernes 23 en ES Gremi en Mallorca, el domingo 25 y lunes 26 en Copérnico en Madrid y el lunes 27 en Apolo 1 en Barcelona. El martes 28 estará en Orion Club en Roma, Italia.