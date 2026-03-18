Inicia el Festival Ibérico 2026 en Val’Quirico con flamenco, tradición ecuestre y actividades culturales

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Con una jornada llena de tradición, arte y cultura ecuestre, este viernes dio inicio la quinta edición del Festival Ibérico 2026 en Val’Quirico, evento que durante el fin de semana reunirá a jinetes, artistas, academias de flamenco y visitantes de distintos estados del país, consolidándose como uno de los encuentros culturales y ecuestres más importantes de México.

Segundo Encuentro de Academias de Flamenco

Como parte del programa inaugural se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Academias de Flamenco, realizado en colaboración con la Universidad Anáhuac Puebla, en el que participaron jóvenes bailaoras provenientes de distintas academias, quienes mostraron su talento ante un jurado especializado.

En esta edición se anunció el otorgamiento de una beca académica de hasta el 90 por ciento, dirigida al nivel preparatoria con alto potencial artístico, como parte del impulso que el festival busca dar a la formación cultural y al desarrollo de nuevos talentos.

Cena cóctel a caballo y tertulia ibérica

Como parte de las actividades especiales de la jornada inaugural, se realizó una cena cóctel a caballo, en la que participantes y asistentes convivieron en un ambiente festivo característico del festival, combinando gastronomía, música y tradición ecuestre.

Posteriormente se llevó a cabo una tertulia ibérica, espacio de convivencia cultural que permitió a los asistentes compartir experiencias, música y conversación en torno al espíritu del festival.

Un fin de semana lleno de actividades

El Festival Ibérico 2026 continuará durante el sábado y domingo con competencias ecuestres, el encuentro nacional de estudiantinas, presentaciones de flamenco, conciertos y la esperada Gala de Rejoneo, uno de los eventos principales del programa. Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Boletea.