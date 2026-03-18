Juez dicta prisión domiciliaria para doña Carlota “N”

EL VALLE

Toluca, Méx.- Un juez de control aprobó que Doña Carlota, de 74 años, abandone la prisión para enfrentar su proceso penal bajo la medida de prisión domiciliaria.

Se trata de la señora de 74 años de edad que a balazos defendió su propiedad y asesinó a dos hombres y dejó herido a un menor de edad el 1 de a abril del año pasado en el municipio de Chalco.

Lo anterior se dio, tras un juicio de amparo donde se argumentaron razones humanitarias debido a su avanzada edad y sus padecimientos de hipertensión y diabetes mellitus.

Para que se lleve a cabo la prisión domiciliaria, deberá pagar una garantía económica de 250 mil pesos y la entrega de su pasaporte.

Doña Carlota “N”, y dos de sus hijos, Mariana y Eduardo, ya habían puesto una denuncia penal por el delito de despojo de su propiedad, pero al no ver que se hiciera justicia, a decir de ella, llegó al inmueble para abrir fuego contra los ocupantes; en ese lugar murieron Esaú Márquez de 51 años y Jostin de 19, y un menor resultó lesionado.

La señora de 74 años, fue detenida y recluida por el delito de doble homicidio calificado e intento de homicidio, mientras su defensa en todo momento alegó uso legítimo de la defensa.