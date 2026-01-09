¡Prepárate! este sábado y domingo habrá lluvias de muy fuertes a intensas en Puebla

Erika Méndez

Prepárate: Este 10 y 11 de enero habrá lluvias de muy fuertes a intensas en Puebla, debido al frente frío 27.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, además de las lluvias se espera un marcado descenso de temperaturas y vientos fuertes durante el fin de semana.

Protección Civil advirtió que estos fenómenos podrían generar condiciones adversas en carreteras, incrementar el caudal de ríos y arroyos, y afectar zonas propensas a inundaciones.