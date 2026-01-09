Es triste ver lo que ha pasado con México.- Trump

REFORMA

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de lanzar ataques militares unilaterales contra posiciones de los cárteles del narcotráfico tal como el Pentágono viene haciendo desde septiembre contra embarcaciones presuntamente cargadas con droga en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

“Vamos a empezar a tomar medidas contundentes contra los cárteles”, dijo Trump a la cadena Fox News.

En entrevista con el presentador Sean Hannity, el Mandatario habló de la incursión estadounidense del sábado en la capital venezolana de Caracas que culminó con la extracción del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, para enfrentar cargos por narcotráfico; en la conversación, insistió en que los cárteles controlan México.

“Los cárteles controlan México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”, expresó.

Desde al menos finales de octubre, Trump ha asegurado que expandiría la campaña militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses más allá del mar abierto para incluir posiciones de los cárteles del narcotráfico en países de América Latina, pero ha evitado decir con precisión si lo haría en territorio mexicano.

De acuerdo con conteos de prensa estadounidense, la Administración Trump ha lanzado al menos 35 ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, provocando la muerte de al menos 123 individuos, algo que algunos demócratas en el Congreso consideran es un acto ilegal.