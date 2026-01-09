Avanza 60% liquidación de incendio forestal en Santa María Coatepec 

Erika Méndez

La coordinación estatal de Protección Civil reveló un avance del 60% en la liquidación del incendio en el paraje “Tres Cerritos” del Cerro del Brujo, en Santa María Coatepec.

Al momento, también se reporta avance del 80% en el control del fuego, se descartan riesgos para la población y viviendas.

Protección Civil indicó que mantendrán vigilancia permanente e informarán de manera oportuna sobre nuevos avances.