Policia de Atlixco localizan vehículo con predenuncia de robo en la Colonia Álvaro Obregón

Staff/RG

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó que, durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Álvaro Obregón, elementos de la Policía Municipal localizaron y aseguraron un vehículo que contaba con predenuncia de robo.

La acción se derivó de un reporte recibido vía radio para verificar una camioneta estacionada desde hacía varios días sobre la calle 3 Sur. Al arribar al sitio, los oficiales ubicaron una unidad que coincidía con las características señaladas, sin encontrar personas a bordo. Tras verificar el número de identificación vehicular, se confirmó una predenuncia de robo vigente ante el sistema de emergencias.

El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteraron su compromiso de mantener vigilancia permanente y atender oportunamente los reportes ciudadanos para fortalecer la seguridad en el municipio..