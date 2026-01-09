¡Maratón de lujo! Las películas de culto que invaden Filmelier+ este mes de enero

Staff/RG

Filmelier+ inicia 2026 con “La mujer que cantaba” de Denis Villeneuve y la nominada a los Film Independent Spirit Awards 2026 “Toque familiar”

Ha llegado un nuevo año y junto con este ha llegado igualmente la oportunidad de ver nuevas películas en streaming a través de Filmelier+, a cuyo catálogo se agregan diversos títulos a lo largo de enero, incluyendo un clásico contemporáneo del cine independiente mundial, un filme nominado en una de las premiaciones más importantes del cine de este 2026 y una variedad de historias que cautivan de principio a fin con temáticas diversas.

Con una impactante historia protagonizada por un par de hermanos que descubren el pasado de su madre y la identidad de su padre, la nominada al Oscar a Mejor Película Internacional “La mujer que cantaba” (Denis Villeneuve) se ha ganado merecidamente un estatus de culto a no tantos años de su estreno en cines y es para muchos una obra indispensable cuando se habla del mejor cine indie que se ha hecho durante los últimos años. Ahora puede verse en exclusiva en Filmelier+ desde el 15 de enero.

El próximo mes de febrero se llevará a cabo la entrega número 41 de los Film Independent Spirit Awards, una de las premiaciones más prestigiosas de la actual temporada de premios a lo mejor del cine, y en ella “Toque familiar”, disponible desde el 1 de enero en el canal de streaming, cuenta con dos nominaciones en las categorías de Mejor Interpretación Protagonista para la actriz Kathleen Chalfant y el Premio John Cassavetes. Muestra la transición de una mujer octogenaria a la vida en una residencia asistida, mientras se enfrenta a su conflictiva relación consigo misma y con sus cuidadores en medio de sus cambios de memoria, identidad y deseos.

Para iniciar el año de manera diferente, el 1 de enero se estrena también “99 lunas de pasión”, producción suiza en la que dos treintañeros completamente opuestos que chocan en el camino de la vida, inesperadamente comienzan una historia de sexo sadomasoquista repleta de traumas y obsesiones.

Otros dos estrenos a destacar son los de “Antes era divertida” el 8 de enero y “A un paso del triunfo” el día 22 del mismo mes. En la primera, Rachel Sennott (“Shiva Baby”, “Bottoms”) es una joven aspirante a comediante de stand-up y niñera que lucha con el trastorno de estrés postraumático mientras decide si unirse o no a la búsqueda de una adolescente desaparecida a la que solía cuidar. La segunda ganó en un par de categorías de los British Independent Film Awards y tiene como protagonista a Riz Ahmed en el papel de un rapero británicopaquistaní que decide volar a Reino Unido para visitar a la familia que lleva dos años sin ver, intentando reconectar con sus padres.

Estos son todos los estrenos disponibles en Filmelier+ durante enero:

“99 lunas de pasión”, 1 de enero

“Model , 1 de enero

“Toque familiar”, 1 de enero

“Antes era divertida”, 8 de enero

“Ted Bundy: La confesión final”, 8 de enero

“Gracia y coraje”, 15 de enero

“Operación Hunt”, 15 de enero

“La mujer que cantaba”, 15 de enero

“A un paso del triunfo”, 22 de enero

“La venganza de Charlie”, 22 de enero

“Vikingo de mentira”, 22 de enero

“¡Cora, dale!”, 29 de enero

“El destino de Haffmann”, 29 de enero

“Skate , 29 de enero

