Nace el nuevo reconocimiento al cine y series mexicanas e internacionales

La temporada de premiaciones inicia con una nueva propuesta creada por la plataforma de entretenimiento Spoiler, que llevará a cabo la primera edición de los Premios Spoiler en febrero de 2026. El evento se convertirá en el punto de encuentro que busca destacar la calidad de las producciones de cine y series de México y el ámbito internacional.

Andrés “Rana Fonk” Medina, cofundador de Spoiler.mx comenta: “La celebración de la industria es esencial. Los Premios Spoiler nacen de la necesidad de reconocer formalmente el trabajo riguroso que se realiza detrás de cada proyecto, desde el guión hasta la postproducción. Es un compromiso con la visibilidad del talento.”

Los Premios Spoiler contarán con un panel compuesto por más de 50 jueces expertos, entre los que están: Javier Ibarreche, Rafa Sarmiento, Violeta Moreno, Ileana Rodríguez, Hugo Corona de Luna, Pamela Cortés, Mike Estopa, Alejandro Alcántara, Riva, Giovanni Pasco, Pamela Cortés, Alex Durán, Andrea Baos, Vanessa Farías, Javier Sainz, Emiliano Fajardo, Velko, Ana Villarín, Esteban Macías, Lissett GardunÞo, Andreida De Negri, Diana Su, Gaby Meza y Stivi De Tivi.

Este grupo de profesionales de la industria cinematográfica y de series, críticos especializados, y personalidades reconocidas de México y otros países, asegurará una evaluación a profundidad del contenido.

El proceso de selección se desarrolla en dos fases. Inicialmente, los jueces nominan candidatos en cada categoría. Los títulos y profesionales que reciben el mayor número de nominaciones avanzan a la fase final. En la etapa de votación definitiva, cada juez dispone de tres votos por categoría para seleccionar al ganador.

La primera edición de los Premios SPOILER reconocerá la excelencia en 30 categorías, abarcando diversos aspectos del cine y la televisión: Mejor Película, Mejor Serie, Mejor Actor de Película, Mejor Actriz de Película, Mejor Película Animada, Mejor Serie Animada, Mejor Actor de Serie, Mejor Actriz de Serie y Mejor Director/a de Película.

De nuestro país, el jurado elegirá: Mejor Película Mexicana, Mejor Serie Mexicana, Mejor Actor de Película Mexicana, Mejor Actriz de Película Mexicana, Mejor Actor de Serie Mexicana, Mejor Actriz de Serie Mexicana y Mejor Director/a de Película Mexicana, Actor Mexicano Más Guapo y Actriz Mexicana Más Guapa.

Como parte de la esencia de Spoiler, también habrán categorías que darán un toque distinto a las clásicas premiaciones: Mejor Película para Llorar, Mejor Serie para Llorar, Mejor Película para Morirse de Miedo, Mejor Serie para Morirse de Miedo, Mejor Final de Serie o Temporada, Mejor Giro Inesperado de Película, Actor Más Guapo, Actriz Más Guapa y Mejor Plataforma de Streaming.

Además para dar voz al público amante del cine y de las series, se abrirá la convocatoria en Spoiler.mx para votar por la Mejor Serie, Mejor Película y Mejor Plataforma de Streaming.

Alejandro Sena, cofundador de Spoiler, señaló que “Impulsar las producciones fílmicas en México y el mundo es la misión que guía esta iniciativa. Queremos ser una plataforma de contenidos que fomente la creación de contenido y promueva un estándar de calidad, mostrando al público las historias que merecen ser vistas y a los creadores que las hacen posibles.”

La plataforma Spoiler, que cuenta con más de una década de respaldo de trabajo profesional y reconocido en la industria, invita a la audiencia, a los profesionales del medio y a los aficionados del cine y de las series a seguir de cerca las novedades de esta primera edición. Próximamente se anunciará la fecha de la premiación en los canales oficiales de Spoiler.mx