“The Romantic” es el nuevo álbum como solista de Bruno Mars, que lanzará a nivel mundial el viernes 27 de febrero de este iniciante año 2026

Este viernes 9 de febrero dará a conocer el primer sencillo de tan esperada producción discográfica

Por Mino D’Blanc

“The Romantic” es el título del muy esperado álbum en solitario de Bruno Mars con el que regresa oficialmente a la industria de la música y que estará disponible a partir del viernes 27 de febrero de este iniciante año bajo el sello Atlantic Records. Cabe mencionar que el primer sencillo de este proyecto lo lanzará el artista este viernes 9 de enero.

“The Romantic” es lanzado tras el continúo éxito de Bruno Mars en las listas de popularidad; un ejemplo de ello es “Die With A Smile”, ganador del codiciado Grammy, junto a Lady Gaga. Esa canción se convirtió en la más rápida en la historia de Spotify en alcanzar mil millones de reproducciones y lidero el Billboard Global 200 durante 18 semanas, igualando el récord. También destaca el hito mundial “APT.” con Rose, que recientemente fue nombrada “La canción más reproducida a nivel mundial de 2025” por Apple Music y que logró posicionarse en el número uno de Billboard Global Excl. U.S. Chart y 12 semanas en el número uno de Billboard Global 200 Chart. Más allá de su enorme impacto global en listas, “APT” ganó el premio MTV Video Music Awards 2025 en la categoría “Canción del Año” y obtuvo dicha nominación, así como la de “Grabación del Año” y “Mejor Dúo/Grupo Pop” en la 68ª edición anual de los premios Grammy.

En relación al 2025, Bruno Mars en el mes de enero se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en superar los ciento cincuenta millones de oyentes mensuales, posicionándose entre los artistas globales de la plataforma.

Anteriormente, en octubre de 2022 fue el primer artista en la historia de la RIAA en obtener seis sencillos con certificación Diamante.

Hasta este 2026 ha alcanzado al menos siete certificaciones Diamante de la RIAA con temas como “Just the Way You Are” -que ahora es la canción con mayor certificación en la historia con “21x Platino RIAA”-, “Uptown Funk” con Mark Ronson, “Grenade”, “That’s What I Like”, “When I Was Your Man”, “Locked Out of Heaven” y “The Lazy Song”.

Su disco debut “Doo-Wops & Hooligans” es el álbum de estudio con mayor permanencia en el Billboard 200 para un solista masculino, con más de 345 semanas en la lista. Ha conseguido nueve sencillos número uno en el Billboard Hot 100 y ha pasado un total de 30 semanas en la cima del Global 200 con sus éxitos de los años 2024 y 2025.

Desde el lanzamiento de una serie de éxitos a partir de 2009, Bruno ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. Además de su carrera como solista, Bruno es parte del dúo Silk Sonic junto a Anderson .Paak. Además de sus 35 éxitos en el Billboard Hot 100, incluidos nueve números uno, Bruno ha recibido 16 premios Grammy incluyendo “Álbum del Año” por “24K Magic”, 14 American Music Awards y siete MTV Video Music Awards.

“24K Magic World Tour” fue una de las giras más exitosas en la historia y se ubicó dentro del top diez de las giras con mayor recaudación de la década de 2010.