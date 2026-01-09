Nuevamente la campaña “Juguetón: Un regalo… una sonrisa” fue todo un éxito

Considerada la colecta y entrega de juguetes más grande del mundo, fundada hace 31 años por Jorge Garralda a través de TV Azteca, Grupo Salinas y Fundación Azteca.

Por Mino D’Blanc

La campaña “Juguetón: Un regalo… una sonrisa” de Grupo Salinas, TV Azteca y Fundación Azteca y que consiste en una colecta y entrega de juguetes que es considerada la más grande del mundo, logró juntar este año 19,837427 (diecinueve millones, ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos veintisiete) juguetes que fueron entregados precisamente este martes 6 de enero, Día de los Reyes Magos, a millones de niñas y niños en situación vulnerable de todo el país.

“Juguetón: Un regalo… una sonrisa” cumple 31 años este iniciante 2026, convocando a cientos de empresas y sociedad para recaudar la mayor cantidad de juguetes a todas y todos los infantes de cientos de instituciones, entre ellas fundaciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, comunidades indígenas, casas hogar, centros de readaptación social, entre muchas otras, dedicadas a su cuidado y desarrollo en toda la república mexicana.

Como parte de las actividades de tan noble causa, el pasado domingo 4 de enero se llevó a cabo la “Carrera Juguetón” en la que miles de participantes se sumaron en un ambiente familiar y de fiesta apoyando dicha iniciativa. A las 6:30 de la mañana salió el primer bloque de corredores y fueron los que compitieron en la distancia de 10 kilómetros. A las 6:50 arrancó la categoría de 5 kilómetros y a las 7:00 el contingente de la caminata familiar que participó en los 3 kilómetros. Con ello quedó demostrado que el deporte y la solidaridad se unen para llevar sonrisas a los niños de México, ya que lo recaudado será utilizado para compra de juguetes.

El evento de inicio de la distribución de los juguetes se dio precisamente el martes 6 de enero con el tradicional banderazo de salida, que realizó Jorge Garralda, fundador de dicha campaña y que fue transmitido simultáneamente por los canales Azteca Uno, Azteca 7, ADN 40 y a+. Cabe mencionar que estuvieron directivos de las empresas aliadas, así como de TV Azteca y de Grupo Salinas.

Cabe mencionar que hubo un magno concierto ese mismo día a las 18:00 horas, mismo que fue transmitido por Azteca 7 y contó con la participación musical de La Adictiva, Majo Aguilar, Boqueto, Carolina Ross, Sonora Dinamita, Vivian Baeza, Kevin Aguilar, Mentiras El Musical, Vanessa Franco, el Show de Plim Plim, entre muchas otras sorpresas más.

El próximo sábado 10 de enero a las 10:00 horas por Azteca 7 será transmitido el programa especial “Pago de Sonrisas”, mismo que documenta detallada y emotivamente algunas historias y reportajes sobre las entregas de juguetes que se llevaron a cabo en todo el país. De esta manera Grupo Salinas, TV Azteca y Fundación Azteca agradecen a toda la república su participación en la campaña. Dicho programa será retransmitido el domingo 11 por el canal a+ 7.2.

Es así como “Juguetón: Un regalo… una sonrisa” refrendó su compromiso con la niñez mexicana que no recibe la visita de los Reyes Magos, para que cuenten con un juguete que les ayudará a su desarrollo y por qué no, provocarles una sonrisa que contagie a todas y todos a su alrededor, porque una sonrisa es el comienzo de un mundo mejor. No por algo, el slogan: “Juguetón un regalo… una sonrisa”.