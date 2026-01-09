Vinculan a proceso a mujer por homicidio de una menor

EL VALLE

Nicolás Romero, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de una Autoridad Judicial la vinculación a proceso en contra de Lourdes “N” por su presunta intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de su hija de 10 meses de edad.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por esta institución, el 28 de diciembre de 2025, la imputada se encontraba con su menor hija al interior del domicilio, ubicado en la calle Felipe Carrillo Puerto, colonia San Juan Tlihuaca, municipio de Nicolás Romero.

En algún momento Lourdes “N” comenzó a agredir físicamente a su menor hija, lo que propició que debido a la gravedad de sus lesiones perdiera la vida.

Al tener conocimiento de estos hechos el Agente del Ministerio Público inició la investigación correspondiente que permitió identificar a Lourdes “N” como posible interviniente en este hecho delictivo, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Jurisdiccional la orden de aprehensión en su contra.

Una vez cumplimentado dicho mandamiento, Lourdes “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de un Juez quien, tras analizar las pruebas recabadas y aportadas por la Fiscalía mexiquense, determinó su vinculación a proceso y concedió tres meses de plazo para el cierre de investigación complementaria.

Así mismo, fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada; sin embargo, a Lourdes “N” se le debe considerar inocente en tanto no se le dicte una sentencia de condena en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.