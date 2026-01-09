Fórmula E: Carrera, fechas, horarios, cómo y donde ver el e-Prix Ciudad de México 2026

AS MÉXICO

Enero y Fórmula E ya son toda una tradición en la Ciudad de México. El Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la segunda carrera de la temporada 2025-2026 de la categoría de monoplazas eléctricos. La décima edición del e-Prix de la CDMX nos traerá un día de velocidad, carreras y mucha emoción para todo el público mexicano.

Horarios del e-Prix Ciudad de México 2026, Fórmula E

Práctica 1: Viernes 9 de enero a las 16:00 hrs, tiempo de México.

Práctica 2: Sábado 10 de enero a las 7:30 hrs, tiempo de México.

Clasificación: Sábado 10 de enero a las 9:40 hrs, tiempo de México.

Carrera: Sábado 10 de enero 14:00 hrs, tiempo de México.

¿Cómo ver la Fórmula E en México?

Todas las sesiones del sábado las podrás seguir en Claro Sports, mientras que la carrera Azteca Deportes también se une a la la transmisión como una otra opción para disfrutar del momento cumbre del fin de semana.

Los ganadores del e-Prix Ciudad de México