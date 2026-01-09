Fórmula E: Carrera, fechas, horarios, cómo y donde ver el e-Prix Ciudad de México 2026

AS MÉXICO
Enero y Fórmula E ya son toda una tradición en la Ciudad de México. El Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la segunda carrera de la temporada 2025-2026 de la categoría de monoplazas eléctricos. La décima edición del e-Prix de la CDMX nos traerá un día de velocidad, carreras y mucha emoción para todo el público mexicano.
Horarios del e-Prix Ciudad de México 2026, Fórmula E
- Práctica 1: Viernes 9 de enero a las 16:00 hrs, tiempo de México.
- Práctica 2: Sábado 10 de enero a las 7:30 hrs, tiempo de México.
- Clasificación: Sábado 10 de enero a las 9:40 hrs, tiempo de México.
- Carrera: Sábado 10 de enero 14:00 hrs, tiempo de México.
¿Cómo ver la Fórmula E en México?
Todas las sesiones del sábado las podrás seguir en Claro Sports, mientras que la carrera Azteca Deportes también se une a la la transmisión como una otra opción para disfrutar del momento cumbre del fin de semana.
Los ganadores del e-Prix Ciudad de México
- Jérôme d’Ambrosio | 2016
- Lucas Di Grassi | 2017
- Daniel Abt | 2018
- Lucas Di Grassi | 2019
- Mitch Evans | 2020
- Pascal Wehrlein | 2022
- Jake Dennis | 2023
- Pascal Wehrlein | 2024
- Oliver Rowland | 2025
El calendario 2026, Fórmula E
- Sao Paulo | Ganador: Jake Dennis.
- Ciudad de México | 10 de enero.
- Miami| 31 de enero.
- Jeddah I | 13 de febrero.
- Jeddah II | 14 de febrero.
- Madrid | 21 de marzo.
- Berlín I | 2 de mayo.
- Berlín II | 3 de mayo.
- Mónaco I | 16 de mayo.
- Mónaco II | 17 de mayo.
- Sanya | 20 de junio.
- Shanghái I | 4 de julio.
- Shanghái II | 5 de julio.
- Tokio I | 25 de julio.
- Tokio II | 26 de julio.
- Londres I | 15 de agosto.
- Londres II | 16 de agosto.
Pilotos y escuderías de Fórmula E
- Cupra | Dan Ticktum y Pepe Martí.
- Andretti | Jake Dennis y Felipe Drugovich.
- DS Penske | Taylor Barnard y Maxilian Günther.
- Envision | Joel Eriksson y Sebastian Buemi.
- Jaguar | Mitch Evans y Antonio Felix da Costa.
- Lola Yamaha | Lucas Di Grassi y Zane Maloney.
- Mahindra Racing | Edoardo Mortada y Nyck de Vries.
- Nissan | Oliver Rowland y Norman Nato.
- Porsche | Pascal Wehrlein y Nico Muller.
- Citroën | Jean-Eric Vergne y Nick Cassidy.
El trazado del e-Prix Ciudad de México
Precios de boletos
- Grada 1: 348-671 pesos.
- Estadio GNP Grada Norte: 744 pesos.
- Estadio GNP Grada Sur: 744 pesos.
- Grada Platino Plus: 1,364 pesos
- Grada 2: 1,364 pesos.
- Box Diamante: 4,340 pesos.
- Box Oro: 4,090 pesos.
