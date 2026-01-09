Desde la Pasión

Fórmula E: Carrera, fechas, horarios, cómo y donde ver el e-Prix Ciudad de México 2026

By Redaccion1 / 9 enero, 2026

Enero y Fórmula E ya son toda una tradición en la Ciudad de México. El Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la segunda carrera de la temporada 2025-2026 de la categoría de monoplazas eléctricos. La décima edición del e-Prix de la CDMX nos traerá un día de velocidad, carreras y mucha emoción para todo el público mexicano.

Horarios del e-Prix Ciudad de México 2026, Fórmula E

  • Práctica 1: Viernes 9 de enero a las 16:00 hrs, tiempo de México.
  • Práctica 2: Sábado 10 de enero a las 7:30 hrs, tiempo de México.
  • Clasificación: Sábado 10 de enero a las 9:40 hrs, tiempo de México.
  • Carrera: Sábado 10 de enero 14:00 hrs, tiempo de México.

¿Cómo ver la Fórmula E en México?

Todas las sesiones del sábado las podrás seguir en Claro Sports, mientras que la carrera Azteca Deportes también se une a la la transmisión como una otra opción para disfrutar del momento cumbre del fin de semana.

Los ganadores del e-Prix Ciudad de México

  • Jérôme d’Ambrosio | 2016
  • Lucas Di Grassi | 2017
  • Daniel Abt | 2018
  • Lucas Di Grassi | 2019
  • Mitch Evans | 2020
  • Pascal Wehrlein | 2022
  • Jake Dennis | 2023
  • Pascal Wehrlein | 2024
  • Oliver Rowland | 2025

El calendario 2026, Fórmula E

  • Sao Paulo | Ganador: Jake Dennis.
  • Ciudad de México | 10 de enero.
  • Miami| 31 de enero.
  • Jeddah I | 13 de febrero.
  • Jeddah II | 14 de febrero.
  • Madrid | 21 de marzo.
  • Berlín I | 2 de mayo.
  • Berlín II | 3 de mayo.
  • Mónaco I | 16 de mayo.
  • Mónaco II | 17 de mayo.
  • Sanya | 20 de junio.
  • Shanghái I | 4 de julio.
  • Shanghái II | 5 de julio.
  • Tokio I | 25 de julio.
  • Tokio II | 26 de julio.
  • Londres I | 15 de agosto.
  • Londres II | 16 de agosto.

Pilotos y escuderías de Fórmula E

  • Cupra | Dan Ticktum y Pepe Martí.
  • Andretti | Jake Dennis y Felipe Drugovich.
  • DS Penske | Taylor Barnard y Maxilian Günther.
  • Envision | Joel Eriksson y Sebastian Buemi.
  • Jaguar | Mitch Evans y Antonio Felix da Costa.
  • Lola Yamaha | Lucas Di Grassi y Zane Maloney.
  • Mahindra Racing | Edoardo Mortada y Nyck de Vries.
  • Nissan | Oliver Rowland y Norman Nato.
  • Porsche | Pascal Wehrlein y Nico Muller.
  • Citroën | Jean-Eric Vergne y Nick Cassidy.

El trazado del e-Prix Ciudad de México

Precios de boletos

  • Grada 1: 348-671 pesos.
  • Estadio GNP Grada Norte: 744 pesos.
  • Estadio GNP Grada Sur: 744 pesos.
  • Grada Platino Plus: 1,364 pesos
  • Grada 2: 1,364 pesos.
  • Box Diamante: 4,340 pesos.
  • Box Oro: 4,090 pesos.

