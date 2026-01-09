49ers vs Eagles: horario y dónde ver el partido de playoffs de la NFL

CLARO SPORTS

San Francisco y Philadelphia, los representantes de la NFC en los últimos tres Super Bowls, se miden el domingo en la ronda de comodines

Solo dos equipos han representado a la Conferencia Nacional en las últimas tres ediciones del Super Bowl, los San Francisco 49ers y los Philadelphia Eagles. El domingo, se enfrentan en la primera ronda de los Playoffs.

Será el último juego de la ronda de comodines de la Conferencia Nacional, ya que los otros dos partidos (Rams-Panthers y Packers-Bears) se disputan el sábado. Eagles y 49ers terminarán de definir la ronda divisional en los Playoffs de la NFC.

San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles: ¿A qué hora y dónde es el partido de la NFL 2026?

Eagles y 49ers es el duelo 3 vs 6 de la Conferencia Nacional en esta primera ronda. Se jugará en la casa de Philadelphia, el Lincoln Financial Field, por ser campeones de la División Este de la NFC. El partido dará inicio a las 16:30 horas tiempo local, 15:30 horas de la CDMX el domingo 11 de enero.

¿Dónde ver en vivo el 49ers vs Eagles? Canales de TV y streaming

Este partido de la ronda de comodines lo podrás seguir en vivo por TV en México a través de Canal 5 y Fox Sports en punto de las 3:30 p.m., tiempo de la CDMX. También se puede seguir por el NFL Game Pass de DAZN, con la transmisión original. En Estados Unidos, el partido lo transmite FOX y FOX Deportes.

¿Cómo llegan San Francisco 49ers y Philadelphia Eagles a la ronda de comodines?

San Francisco, pese a una letanía de lesiones, terminó con mejor marca (12-5) que los Eagles (11-6) en la temporada regular, pero Rams y Seahawks tuvieron mejor marca dentro de la División Oeste, por lo que son sextos para los Playoffs de la NFC. Los 49ers sufrieron la baja de Brock Purdy por ocho partidos debido a una lesión en el pie, además de que Ricky Pearsall, Jauan Jennings y otros receptores estuvieron de baja, lo mismo que George Kittle. En la defensa, sus dos mejores jugadores, Fred Warner y Nick Bosa, están fuera desde el mes de octubre.

Los 49ers lograron sobrevivir a las bajas pese a que Mac Jones fue titular en ocho partidos. Ganó cinco, lo que les permitió estar en la contienda por el primer sembrado de la Conferencia Nacional hasta la última semana, pero la derrota en casa ante los Seahawks les mandó al sexto sitio.

Los campeones defensores Eagles ganaron tres partidos menos que la temporada anterior, pero no tuvieron competencia dentro de la NFC Este, ya que ni Giants, ni Cowboys ni Commanders tuvieron marca ganadora. Philadelphia se convirtió en el primer equipo desde 2004 en defender con éxito la corona divisional, en buena medida gracias a su defensiva, la quinta mejor en puntos permitidos, ya que el ataque estuvo fuera de los primeros 16 en yardas y puntos anotados, extrañando al coordinador Kellen Moore, quien tomó el puesto de head coach en Nueva Orleans.

Eagles tuvo par de baches en la temporada, perdiendo partidos consecutivos tras iniciar 4-0, y luego cayeron ante Dallas, Chicago y los Chargers para caer a 8-5 y complicar sus opciones de pelear por la localía. Respondieron con tres victorias al hilo y pudieron ser segundos en la NFC, pero prefirieron descansar jugadores en la semana 18 y quedaron detrás de los Bears en las posiciones.