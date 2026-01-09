Video: En 2027, PAN espera ganar el doble de municipios de los actuales, afirmó Mario Riestra Piña

Desde Puebla

En 2027, el PAN espera ganar el doble de presidencias municipales de las actuales y recuperar Puebla capital, San Pedro Cholula, Amozoc, Huauchinango, Ajalpan, etc, asentó el dirigente estatal del partido, Mario Riestra Piña.

En reunión con representantes de medios de comunicación, Riestra Piña señaló que el último año el PAN tuvo procesos internos y puso orden y que el apoyo ciudadano se duplicó en ese lapso.

En contraste, hechos como el asesinato de Carlos Manso y el desaseo público en la elección del poder judicial restan respaldo social a la presidenta Sheinbaum y Morena, según el dirigente panista.

Finalmente, reconoció que ningún partido, ni Morena, tiene en este momento la aprobación de la gente solamente por sus siglas.