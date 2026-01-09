Política Slider Principal

Arrancan comparecencias del gabinete estatal en el Congreso

By Redaccion1 / 9 enero, 2026

 

Desde Puebla

Del 15 al 20 de enero, ante el Pleno del Congreso y en Comisiones, se realizarán las comparecencias de las y los secretarios de las diferentes dependencias que integran el gabinete, mientras que el 21 de enero acudirá la titular de la Fiscalía General del Estado, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez.

En rueda de prensa, el legislador detalló que las y los secretarios, así como la titular de la Fiscalía, tendrán 20 minutos para exponer el estado que guarda la dependencia a su cargo, posteriormente, habrá un espacio para preguntas, respuestas y réplicas.

Pavel Gaspar Ramírez detalló que las comparecencias se llevarán a cabo en el siguiente orden:

 

No. Fecha Hora Órgano Legislativo ante el que comparece Dependencia que comparece
1 15 de enero 11:00 hrs. Pleno Secretaría de Gobernación
2 15 de enero 14:00 hrs. Pleno Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración
3 15 de enero 17:00 hrs. Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial
4 15 de enero 19:00 hrs. Comisión de Turismo Secretaría de Desarrollo Turístico
5 16 de enero 9:00 hrs. Comisión de Transportes y Movilidad Secretaría de Movilidad y Transporte
6 16 de enero 12:00 hrs. Comisión de Igualdad de Género Secretaría de las Mujeres
7 16 de enero 15:00 hrs. Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
8 16 de enero 17:00 hrs. Comisión de Bienestar Secretaría de Bienestar
9 16 de enero 19:00 hrs. Comisión de Salud Secretaría de Salud
10 19 de enero 9:00 hrs. Pleno Secretaría de Seguridad Pública
11 19 de enero 12:00 hrs. Comisión de Cultura Secretaría de Arte y Cultura
12 19 de enero 15:00 hrs. Comisión de Comunicaciones e Infraestructura Secretaría de Infraestructura
13 19 de enero 17:00 hrs. Comisión de Juventud y Deporte Secretaría de Deporte y Juventud
14 20 de enero 9:00 hrs. Pleno Secretaría de Educación Pública
15 20 de enero 12:00 hrs. Comisión de Desarrollo Rural Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
16 20 de enero 15:00 hrs. Comisión de Control Vigilancia y Evaluación de la ASE y Comisión de Transparencia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
17 20 de enero 17:00 hrs. Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social y Comisión de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo

 

Además, como parte del acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sobre las comparecencias, la titular de la Fiscalía General del Estado acudirá ante el Pleno el 21 de enero a las 10:00 horas.

You may also like

Categorías