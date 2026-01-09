Arrancan comparecencias del gabinete estatal en el Congreso

Desde Puebla
Del 15 al 20 de enero, ante el Pleno del Congreso y en Comisiones, se realizarán las comparecencias de las y los secretarios de las diferentes dependencias que integran el gabinete, mientras que el 21 de enero acudirá la titular de la Fiscalía General del Estado, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez.
En rueda de prensa, el legislador detalló que las y los secretarios, así como la titular de la Fiscalía, tendrán 20 minutos para exponer el estado que guarda la dependencia a su cargo, posteriormente, habrá un espacio para preguntas, respuestas y réplicas.
Pavel Gaspar Ramírez detalló que las comparecencias se llevarán a cabo en el siguiente orden:
|No.
|Fecha
|Hora
|Órgano Legislativo ante el que comparece
|Dependencia que comparece
|1
|15 de enero
|11:00 hrs.
|Pleno
|Secretaría de Gobernación
|2
|15 de enero
|14:00 hrs.
|Pleno
|Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración
|3
|15 de enero
|17:00 hrs.
|Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
|Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial
|4
|15 de enero
|19:00 hrs.
|Comisión de Turismo
|Secretaría de Desarrollo Turístico
|5
|16 de enero
|9:00 hrs.
|Comisión de Transportes y Movilidad
|Secretaría de Movilidad y Transporte
|6
|16 de enero
|12:00 hrs.
|Comisión de Igualdad de Género
|Secretaría de las Mujeres
|7
|16 de enero
|15:00 hrs.
|Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
|Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
|8
|16 de enero
|17:00 hrs.
|Comisión de Bienestar
|Secretaría de Bienestar
|9
|16 de enero
|19:00 hrs.
|Comisión de Salud
|Secretaría de Salud
|10
|19 de enero
|9:00 hrs.
|Pleno
|Secretaría de Seguridad Pública
|11
|19 de enero
|12:00 hrs.
|Comisión de Cultura
|Secretaría de Arte y Cultura
|12
|19 de enero
|15:00 hrs.
|Comisión de Comunicaciones e Infraestructura
|Secretaría de Infraestructura
|13
|19 de enero
|17:00 hrs.
|Comisión de Juventud y Deporte
|Secretaría de Deporte y Juventud
|14
|20 de enero
|9:00 hrs.
|Pleno
|Secretaría de Educación Pública
|15
|20 de enero
|12:00 hrs.
|Comisión de Desarrollo Rural
|Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
|16
|20 de enero
|15:00 hrs.
|Comisión de Control Vigilancia y Evaluación de la ASE y Comisión de Transparencia
|Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
|17
|20 de enero
|17:00 hrs.
|Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social y Comisión de Desarrollo Económico
|Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo
Además, como parte del acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sobre las comparecencias, la titular de la Fiscalía General del Estado acudirá ante el Pleno el 21 de enero a las 10:00 horas.
You may also like
-
Policía federal detuvo a tres elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla capital
-
Video: En 2027, PAN espera ganar el doble de municipios de los actuales, afirmó Mario Riestra Piña
-
¡Prepárate! este sábado y domingo habrá lluvias de muy fuertes a intensas en Puebla
-
Avanza 60% liquidación de incendio forestal en Santa María Coatepec
-
Policia de Atlixco localizan vehículo con predenuncia de robo en la Colonia Álvaro Obregón