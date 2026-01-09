Policía federal detuvo a tres elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla capital

Desde Puebla

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, por orden de Omar García Harfuch, se presentó este día en la de Seguridad Ciudadana de Puebla para la detención de tres elementos de la policía municipal.

Se trata de mandos de la Zona 2 y Zona 3.

En una estatregia de Cero Impunidad, el gobierno municipal de Puebla capital puso a disposición a los tres elementos por presuntas irregularidades y corrupción.

Uno de los detenidos son Kevin B. Con clave Titán 3 jefe de la zona 3, una mujer mando y un elemento de DRT de grupos especiales